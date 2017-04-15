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Экономика

14 апреля 2017, 20:10
Производство риса в Приморском крае уменьшится

Производство риса в Приморском крае уменьшится

Приморскому рису не нашлось покупателя

Предприятия по производству риса в Приморском крае во время продолжающегося кризиса собираются снизить производственную активность, сообщает ЕНВ.

 Так, склады переполнены выращенной продукцией, которая не может пробиться на рынок из-за своей высокой цены по сравнению с другими регионами России. На днях эксперты Ханкайского филиала "Приммелиоводхоза" обсудили с рисоводческими предприятиями вопросы выращивания культуры в Приморье.

"Сейчас мы наблюдаем негативную ситуацию, которая складывается для выращивания риса. Уже семь предприятий отказываются сеять культуру по причине того, что рынок заполонили дешевые предприятия из других регионов. Качество культуры примерно одинаковое, а цена кардинально различается. Это привело к тому, что поставщики закупили дешевый товар, а приморская культура оказалась не нужной никому", - сообщил глава ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз" Владимир Савченко.

Производители риса рассказывают о том, что возделанной культуры слишком много, а реализации совсем нет. Так, в прошлом году риса посеяли больше на 20 тысяч га, а собрали - 52 тысячи тонн.

Сейчас же идет тенденция к уменьшению посевных площадей. На складах хранится продукция еще двухгодичной давности. В регионе рис продается по 30 рублей килограмм. А, например, в Краснодарском крае стоимость варьируется от 23 до 27 рублей без учета амортизации. Если такую же стоимость установят производители Приморского края, бизнес потерпит серьезные убытки.

Теоретически ситуацию могло бы спасти экспортное направление. Приморский рис — хороший по качеству, а то, что по соседству — безграничный китайский рынок, где купят все, особенно экологически чистое, — большое подспорье. По данным ДВТУ, риса, в отличие от сои, кукурузы и пшеницы, из края в 2016 году практически не экспортировали, зато 9,95 тыс. тонн "белого зерна" импортировано. Но для ввоза риса в КНР действуют условия заграждения. Поэтому на данный момент производители не могут поставлять в рис официально ни в Китай, ни в Японию либо Корею.

Активный посев риса в регионе начался с 1966 года, когда была принята программа грандиозного мелиоративного строительства на Дальнем Востоке. В 1985 году производство риса увеличилось почти до 50 тысяч га. Наиболее большой урожай в это время превысил 100 тысяч тонн. Чтобы окончательно не потерять отечественное местное "белое зерно", власти решили поддерживать производство. Рисоводством занялись около трех десятков новых хозяйств, использующих завозную рабочую силу, 80% тружеников на рисовых чеках Приморья стали рабочие из Китая.

Метки: кризис, рис

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