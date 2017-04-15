Агентство по привлечению инвестиций Дальнего Востока заключило 14 соглашений для реализации проектов

Агентство по привлечению инвестиций и поддержки экспорта (АПИ) на Дальнем Востоке за первую декаду нового года заключило 14 соглашений. Так, на Дальнем Востоке будут реализовываться несколько новых проектов с объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, сообщает ЕНВ.



Генеральный директор АПИ на Дальнем Востоке Леонид Петухов рассказал корреспондентам о том, что за три первых месяца года агентство приняло восемь заявок на шесть миллиардов рублей. Заявки подают инвесторы, которые рассчитывают увеличивать объемы предпринимательства на территориях Свободного порта Владивосток.



"Дополнительно шесть заявок на 4,1 миллиарда рублей подали инвесторы на реализацию проектов в ТОР "Комсомольск" (Хабаровский край) и ТОР "Надеждинская" (Приморье). Так, компания "Смарт Капитал" намерена вложить 2,5 миллиарда рублей в развитие сельского хозяйства в Приморском крае. Инвестор займется выращиванием риса и сои. В плане — ежегодное производство 30 тысяч тонн риса и пяти тысяч тонн соевых бобов", — сообщается в официальном документе.



Помимо этого, инвесторы АПИ работают для того, чтобы привлечь на Дальний Восток инвестиции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, уже сейчас разрабатывается общая платформа с банком по международному сотрудничеству Японии и российским фондом развития ДФО по привлечению и поддержке японских инвесторов в ТОР и СПВ.



При помощи этой платформы до конца года планируется включить в работу трех новых резидентов, до 2026 года — еще порядка 50 резидентов с общим объемом инвестиций 14 миллиардов долларов. Аналогичные решения прорабатываются с партнерами из КНР и Республики Корея.



"Будет создана система единого окна для инвесторов. Мы планируем создать единую базу инвестиционных проектов, к которой будут иметь доступ сотрудники министерства, инвесторы, региональные власти и все профильные структуры, отвечающие за этот проект. Система начнет свою работу уже через месяц", — комментирует директор АПИ.



По данным министерства, в общей сложности агентство заключило 31 соглашение на сумму 46,7 миллиарда рублей, 14 из них — о создании предприятий в ТОР на сумму 30,2 миллиарда рублей, еще 17 — в Свободный порт Владивосток на сумму 16,5 миллиарда рублей.