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В мире

14 апреля 2017, 14:30
Представитель Пентагона дала оценку возможности удара по Северной Корее

Представитель Пентагона дала оценку возможности удара по Северной Корее

В ведомстве подчеркивают, что уступать Северной Корее, не намерены

Официальный представитель военного ведомства США Дана Уайт допустила реализацию самых различных вариантов действий в случае непредвиденных ситуаций в "корейском кризисе".  Об этом она рассказала в ответ на вопрос от агентства "Рейтерс" касаемо возможности удара по Северной Корее в случае кризисной ситуации, сообщает ЕНВ.

Также представитель Пентагона отметила, что Соединённые Штаты не отказываются от своих обязательств по отношению к союзникам, к которым относятся, в том числе, Южная Корея и Япония. 

"Командный состав всегда рассматривает полный спектр вариантов в непредвиденных обстоятельствах", — заявила Дана Уайт. Отметим, что от дальнейших комментариев официальный представитель Пентагона отказалась.

Напомним, что ранее американская телекомпания NBC сообщала о возможности превентивного удара по Северной Корее, в целях предотвращения очередного северокорейского ядерного испытания. Телекомпания ссылалась на источники в разведке.

На данный момент, тема возможного нанесения ударов по Северной Корее со стороны США является крайне актуальной и обсуждаемой.  Ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что для воздействия на Северную Корею рассматриваются самые разные варианты.

Как сообщалось ранее, США отправила к корейским берегам ударную группу авианосцев, во главе которой был авианосец "Карл Винсон". В ответ на это Северная Корея, как и в аналогичных ситуациях в прошлом, объявила о возможности применения ядерного оружия. 

Метки: КНДР, корейская проблема, Пентагон, США, ядерное оружие

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