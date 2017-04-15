Комитет Думы г. Владивостока утвердил "нарезку" избирательных округов на предстоящих выборах

12 апреля состоялось очередное заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы г. Владивостока, на котором председатель думы, члены комитета, эксперты-политологи и студенты по направлению подготовки "Политология" Дальневосточного федерального университета обсудили вопросы, связанные с "нарезкой" округов на предстоящие думские выборы, проведения Дня муниципалитета 29 апреля и оптимизации деятельности общественной молодежной палаты при городском представительном органе, сообщает ЕНВ.

В думе города Владивостока отметили, что за прошедшие пять лет в городе Владивостоке изменилась численность избирателей. Согласно данным Владивостокской избирательной комиссии, с 2012 года численность избирателей в Ленинском и Первомайском районах города уменьшилась в среднем на 5-7 тысяч человек, в то время как избирателей в Первореченском районе стало более чем на 10 тысяч больше. Эти изменения отразились на проекте определения схемы одномандатных округов на выборах депутатов городской думы, которые должны пройти в сентябре 2017 года.

Ввиду изменения численности избирателей, вышедшая в ряде случаев за пределы установленной ранее нормы представительства, потребовалось внести изменения в "нарезку" избирательных округов. Поправки, в первую очередь, коснулись округов Первореченского района – за пять лет существенно "вырос" микрорайон "Снеговой пади". Изменений также потребовали округа в центральной части города на пересечении трех районов с высокой динамикой численности избирателей.

"По сведениям, которые получила избирательная комиссия, в городе Владивостоке зарегистрировано 446 223 избирателя, – поясняет председатель избирательной комиссии г. Владивостока Николай Кичатов. – Таким образом, средняя норма представительства составила 26 248 избирателей. Согласно установленному в законодательстве 10-процентному пределу, в округе должно проживать не более 28 872 и не менее 23 624 избирателей. Действующая схема округа не соответствует данным требованиям по четырем округам, поэтому избирательная комиссия изменила схему округов, в особенности это коснулось Первореченского района города", - отметил Николай Кичатов.

Члены думского комитета по МСУ в рамках повестки обсудили также празднование Дня муниципалитета 29 апреля. "Уже четвертый год мы проводим это мероприятие, - отмечает председатель думы Елена Новицкая. – Помощь в организации нам неизменно оказывает кафедра политологии ДВФУ и Центр социальных инноваций "Чёрный куб". Мы стараемся привлекать молодежь в общественно-политические процессы города, это позволяет нам более взвешенно подходить к собственным позициям. Как известно, молодежная среда развивается более стремительно по сравнению с остальной частью населения, поэтому мы рассматриваем вовлечение молодежных и профессиональных кругов как необходимое условие нашей работы", - заключила спикер представительного органа.

В частности, студенты кафедры политологии ДВФУ на заседании комитета выступили с проектом поправок в Положение "Об общественной молодежной палате при Думе города Владивостока". По словам одного из разработчиков проекта, студентки 3 курса по направлению "Политология" Юлии Моисеевой, предложенные изменения касались оптимизации работы совещательного органа с целью обеспечения открытости его процедур и решений. Помимо этого, студенты-политологи предложили депутатам и представительному органу в целом активнее использовать социальные сети в процессах взаимодействия с жителями города.

Председатель комитета Думы города Владивостока по местному самоуправлению Михаил Веселов отметил, что депутаты рассмотрят данный проект с учетом положений действующей нормативно-правовой базы на муниципальном уровне.

"Наши студенты и выпускники неизменно включаются в работу органов государственной власти и местного самоуправления, - отмечает заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. – Кроме того, в эти же процессы мы привлекаем и студентов смежных направлений, в частности, юристов и будущих специалистов в области государственного и муниципального управления. Что касается общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока, то ее функционирование, с нашей точки зрения, могло бы осуществляться намного эффективнее, поскольку молодежь, действительно, проявляет интерес к данному совещательному институту. Так, на кафедре политологии сегодня обучаются около 170 студентов, и практически каждый из них проявляет активность за пределами вуза. Уверена, что это один из тех инструментов, который необходимо сегодня использовать, в том числе, в рамках воспитания самой молодежи. Необходимость в этом созрела очень давно, и особенную актуальность это приобрело в настоящее время, после известных протестных событий по всей стране, прошедших, в том числе, и во Владивостоке", - подчеркнула ведущий политолог края.