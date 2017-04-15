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Общество

14 апреля 2017, 13:30
В воскресенье движение автомобилей во Владивостоке будет ограничено

В воскресенье движение автомобилей во Владивостоке будет ограничено

Центр перекроют на полчаса

Причиной тому служит крестный ход, который посвящён празднованию Пасхи. Как сообщает официальный сайт Госавтоинспекции, движение и парковка транспорта будет ограничена в период с 12:00 по 12:30. Ведомство просит отнестись с пониманием, сообщает ЕНВ.

Так движение будет ограничено по следующим центральным улицам города:

- улица Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- улица Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;

- Океанский проспект: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;

- улица Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- улица Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- улица Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

- улица Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;

- улица Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- улица Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом.

Отметим, что предлагается использовать альтернативные пути объезда с 12:00 до 12:30 в воскресенье по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Светланская, Суханова, Уборевича. Маршрут движения автобусов во время крёстного хода будет также изменён. 

Метки: ГИБДД, пасха, перекрытие дорог

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