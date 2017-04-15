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Стиль жизни

14 апреля 2017, 12:30
В Приморском океанариуме прошли тренировки морских котиков
В Приморском океанариуме прошли тренировки морских котиков
В Приморском океанариуме прошли тренировки морских котиков
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В Приморском океанариуме прошли тренировки морских котиков

С морскими котиками работать проще, они любопытные, пугливые и осторожные

В Приморском океанариуме на представлении морских млекопитающих появятся новые герои. Мрские котики живут в экспозициях. Котов пять. В программу введут Зина и Чебу, которых тренируют Владимир Маслов и Екатерина Бурцева. В качестве дублеров выступят еще два кота, Паша и Кнопа, сообщает ЕНВ.

Зину 9 лет, Чебе - семь. Зин- спокойный, старательный самец. Владимир Маслов, известный как ведущий представления и тренер сивуча Айка, рассказывает, что именно Зин в свое время стал его первым воспитанником: "Это было еще в 2010 году, так что у Зина большой артистический опыт. У меня  была возможность выбора, я остановился на Зине. У него очень выразительные глаза, и он тогда еще был Зиной. То, что это мальчик, выяснилось несколько позже. Ну, а потом уже был сивуч Айк.  Получается, я вернулся к старому другу. Зин настоящий романтик. Но при этом обидчив и ревнив.  Если нет рядом Кати и я начинаю тренировку с  ее подопечной Чебы, а потом подзываю Зина, он может просто не подойти. Очень ранимая натура".

По словам тренера, с морскими котиками работать проще. Они любопытны, как и сивучи, но гораздо пугливее и осторожнее. Сивуч, конечно, более опасен и непредсказуем, с ним нужно постоянно держать дистанцию. Методы тренировки практически одинаковы. С учетом физических данных, конечно.

С сивучем тренер общается на повышенных тонах, этот зверь должен чувствовать лидера. УЗина и Чебы, рассказывает Владимир, все наоборот. Говоришь громче -  уходят в воду. С ними нужно быть очень ласковыми.

"Особенно чувствительна к этому Чеба, - считает Владимир Маслов. - Может, потому, что работали с ней всегда женщины. Мне кажется, ее даже тембр мужского голоса напрягает иногда. Вот с Катей у них отлично отношения складываются…  Чеба доминирует среди самок. Она боевая и не терпит диктата самцов. Очень изящная, артистичная".

У Зина и Чебы хорошие, ровные отношения. Доходит даже до поцелуев.

Были моменты, когда их расселяли на некоторое время. Встречаясь после разлуки, они начинали носами касаться друг друга. Мы закрепили этот  поведенческий акт. Так возник один из элементов тренировки, поцелуй. Но, честно говоря, не знаю, нравится им это или нет. Надеюсь, что да", - отмечает Владимир Маслов.

В ближайшее время Зин и Чеба переедут в один из бассейнов дельфинария и продолжат тренировки уже там. Им предстоит привыкнуть к новому месту, к "большой воде"  основной чаши, к аплодисментам и музыке. Все это потребует еще некоторого времени.

Метки: морские котики, Приморский океанариум

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