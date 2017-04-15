Весной следующего года в Приморье начнется строительство предприятия по производству электромобилей

Проект, который будут совместно реализовывать российская и японская стороны, получил название "Прометей". Строительство автомобилей, которые отвечают всем правилам экологии, начнется весной 2018 года, сообщает ЕНВ.

Данное соглашение, согласно которому через несколько лет в регионе будет построен завод автомобилей, подписано в ноябре прошлого года директором "Сумотори" Виталием Веркеенко, компанией из Японии AraiShojiCo. Ltd. и главой Приморского края Владимиром Миклушевским.

На прошедшем в Японии саммите глав регионов Азиатско-Тихоокеанского региона также был поднят вопрос о строительстве в Приморье предприятия. В провинции Тоттори популяризацией EV машин и развитием каршеринговой инфраструктуры занимается отдельный департамент, в этой сфере работают несколько компаний, в том числе, они производят высокотехнологичные сенсоры и дисплеи для электромобилей.

"Наш совместный вместе с японской стороной проект "Прометей" уже принят,- отметил Виталий Веркеенко. – На данный момент подано письмо на получение статуса резидента ТОР "Надеждинская". Именно на территории ТОР и будет построено предприятие по производству экологичных автомобилей. Под место для российско-японской компании отведен земельный участок в несколько гектаров. Сейчас составляется бизнес-план и проектируется основные этапы строительства. Сначала предприятие будет производить до пяти тысяч электромобилей в год. Технология производства данного вида автомобилей, трансформация стандартных автомобилей в экологичные не требует внечеловеческих усилий. Когда в 2018 году будет полностью готова инфраструктура, тогда мы сразу и приступим к производству", - заключил директор компании "Сумотори".

Как сообщают организаторы проекта, вместе с производством будет налажена система утилизации поврежденных и вышедших из строя деталей."Во время построения бизнес-плана, все мы пришли к выводу о том, что на базе предприятия также необходимо создать условия по утилизации автомобилей разной формации. На первых порах рассчитывается утилизировать до двух тысяч единиц каждый месяц", - отметил Виталий Веркеенко.

Отметил, что в Приморье официально зарегистрировано более миллиона автомобилей. 90% всех иномарок произведены в Японии и завезены в регион как подержанные.