Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

14 апреля 2017, 11:40
Весной следующего года в Приморье начнется строительство предприятия по производству электромобилей

Весной следующего года в Приморье начнется строительство предприятия по производству электромобилей

Уже сейчас начинается подготовка совместного проекта Японии и РФ

Проект, который будут совместно реализовывать российская и японская стороны, получил название "Прометей". Строительство автомобилей, которые отвечают всем правилам экологии, начнется весной 2018 года, сообщает ЕНВ.

Данное соглашение, согласно которому через несколько лет в регионе будет построен завод автомобилей, подписано в ноябре прошлого года директором "Сумотори" Виталием Веркеенко, компанией из Японии AraiShojiCo. Ltd. и главой Приморского края Владимиром Миклушевским.

На прошедшем в Японии саммите глав регионов Азиатско-Тихоокеанского региона также был поднят вопрос о строительстве в Приморье предприятия. В провинции Тоттори популяризацией EV машин и развитием каршеринговой инфраструктуры занимается отдельный департамент, в этой сфере работают несколько компаний, в том числе, они производят высокотехнологичные сенсоры и дисплеи для электромобилей.

"Наш совместный вместе с японской стороной проект "Прометей" уже принят,- отметил Виталий Веркеенко. – На данный момент подано письмо на получение статуса резидента ТОР "Надеждинская". Именно на территории ТОР и будет построено предприятие по производству экологичных автомобилей. Под место для российско-японской компании отведен земельный участок в несколько гектаров. Сейчас составляется бизнес-план и проектируется основные этапы строительства. Сначала предприятие будет производить до пяти тысяч электромобилей в год. Технология производства данного вида автомобилей, трансформация стандартных автомобилей в экологичные не требует внечеловеческих усилий. Когда в 2018 году будет полностью готова инфраструктура, тогда мы сразу и приступим к производству", - заключил директор компании "Сумотори".

Как сообщают организаторы проекта, вместе с производством будет налажена система утилизации поврежденных и вышедших из строя деталей."Во время построения бизнес-плана, все мы пришли к выводу о том, что на базе предприятия также необходимо создать условия по утилизации автомобилей разной формации. На первых порах рассчитывается утилизировать до двух тысяч единиц каждый месяц", - отметил Виталий Веркеенко.

Отметил, что в Приморье официально зарегистрировано более миллиона автомобилей. 90% всех иномарок произведены в Японии и завезены в регион как подержанные.

Метки: Прометей, ТОР, электрокары

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленностиВ Приморье откроется новое производство рыбоперерабатывающей промышленности
вчера, 20:20
В Находке будет построен многопрофильный рыбоперерабатывающий завод
Производство риса в Приморском крае уменьшитсяПроизводство риса в Приморском крае уменьшится
вчера, 20:10
Приморскому рису не нашлось покупателя
Агентство по привлечению инвестиций Дальнего Востока заключило 14 соглашений для реализации проектовАгентство по привлечению инвестиций Дальнего Востока заключило 14 соглашений для реализации проектов
вчера, 20:00
Орган отчитался за первый квартал 2017 года

Последние новости

ОАО "РЖД" обеспокоено ростом количества ДТП на железнодорожных переездахОАО "РЖД" обеспокоено ростом количества ДТП на железнодорожных переездах
вчера, 20:30
В корпорации призывают водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов
Представитель Пентагона дала оценку возможности удара по Северной КорееПредставитель Пентагона дала оценку возможности удара по Северной Корее
вчера, 14:30
В ведомстве подчеркивают, что уступать Северной Корее, не намерены
Комитет Думы г. Владивостока утвердил "нарезку" избирательных округов на предстоящих выборахКомитет Думы г. Владивостока утвердил "нарезку" избирательных округов на предстоящих выборах
вчера, 14:00
В обсуждении повестки комитета по местному самоуправлению приняли участие студенты-политологи ДВФУ

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+