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Экономика

14 апреля 2017, 00:00
В рамках МТК "Приморье-1" заработал "золотой маршрут"

В рамках МТК "Приморье-1" заработал "золотой маршрут"

Первое китайское судно груженное зерновыми, нефтехимическими продуктами, крахмалом и листовыми материалами, должено прибыть в порт Тайцан

В рамках международного транспортного коридора "Приморье-1" дан старт новой контейнерной линии Land Sea Channel – первое судно китайских предпринимателей с 290 стандартными контейнерами покинуло порт Восточный, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Корабль, груженный зерновыми, нефтехимическими продуктами, крахмалом и листовыми материалами, должен прибыть в порт Тайцан 14 апреля, то есть время доставки сокращается с десяти до пяти дней. Обратный путь судно начнет 16 апреля и перевезет электронную продукцию, изделия легкой и текстильной промышленности, которые экспортируются из китайских провинций Цзянсу и Чжэцзян в Россию. Как ожидается, судно прибудет в порт Восточный 19 апреля.

Как прокомментировали в Минвостокразвития России открытие нового маршрута, это первый рейс Китай – Россия – Китай, эксплуатацию которого проводит китайское предприятие. Оператором линии стала китайская компания HeiLongJiang Sea Land Channel International Logistics Co., Ltd. Для китайской стороны новый маршрут связан с реализацией инициативы "Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века". 

Новая контейнерная линия рассчитана на доставку китайских грузов из северных и северо-восточных провинций Китая через терминал ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) порта "Восточный", входящего в свободный порт Владивосток, в направлении южных портов Китая и стран АТР. Она будет постоянно работать по кольцевому маршруту порт Тайцань в китайской провинции Цзянсу – порт Восточный – порт Тайцан. Ранее грузы, следующие из северных и северо-восточных провинций Китая по МТК "Приморье-1", перемещались на судах других линий, что предполагало заходы судов во все стоящие в ротации порты и увеличивало время доставки.

За январь–февраль текущего года грузооборот по МТК "Приморье-1" составил 1 238 контейнеров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот увеличился в 2 раза. Планируется, что основной грузопоток по международным транспортным коридорам будет обеспечен китайскими грузоотправителями.

Благодаря открытию нового маршрута время доставки грузов из Северо-Восточного Китая на юг страны значительно сокращается. Это содействует повышению эффективности перевозок и снижению издержек. Также, по мнению экспертов, значительно снизить себестоимость перевозок позволит и само участие китайских предпринимателей.

"У России и Китая впереди очевидные и весьма долгосрочные перспективы взаимовыгодного сотрудничества. И сопряжение Евразийского экономического союза с Экономическим поясом шелкового, проектов на Дальнем Востоке России и северо-востоке Китая способны стать источниками формирования новых устойчивых факторов глобального экономического роста", - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

С введением нового маршрута грузооборот между северными и южными границами Китая будет упрощен. Порт "Восточный" значительно ближе к Харбину, чем Далянь или Шанхай. Грузы будут отправляться из северной провинции Хэйлунцзян по железной дороге в порт Находка, а оттуда по морю на юг Китая. Коридор двусторонний, потоки грузов могут идти и в Китай, и из Китая в другие страны АТР.

Как отметил заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей г. Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян) Лю Ци, "это золотой маршрут, как для бизнеса, так и для народов двух стран". "Развитие получат и китайский провинции и свободный порт Владивосток. 26 лет мы планировали запустить эту линию", - сказал он.

Метки: логистика, Приморье-1

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