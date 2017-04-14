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Общество

14 апреля 2017, 10:40
Во Владивостоке перед судом предстанут торговцы оружием и боеприпасами

Во Владивостоке перед судом предстанут торговцы оружием и боеприпасами

Всего им удалось переделать для сбыта два пистолета, четыре автомата и изготовить 131 патрон

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей Владимира Зубкова и Александра Бурма. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка огнестрельного оружия, боеприпасов), сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, летом 2016 года Зубков и Бурма договорились продавать переделанное ими оружие и незаконно изготовленные боеприпасы.

Согласно распределенным ролям, Зубков приобретал деактивированное оружие и подыскивал потенциальных покупателей.

Бурма, обладая токарными способностями, переделывал поставляемое ему охолощенное (то есть непригодное для стрельбы, деактивированное) оружие. В дальнейшем пригодное к стрельбе оружие они сбывали местным жителям.

Всего им удалось переделать для сбыта два пистолета, четыре автомата, а также незаконно изготовить 131 патрон.

При сбыте второго пистолета системы Макарова лицу, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятиях, фигуранты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

При производстве обыска у Зубкова обнаружили и изъяли 3 единицы огнестрельного оружия, переделанного из охолощенных автоматов Калашникова.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.  

Метки: оружие, сбыт

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