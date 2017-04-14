Россия и Япония согласовали условия промысла морской капусты японскими рыбаками у о. Сигнальный

В апреле состоялись ежегодные переговоры между Федеральным агентством по рыболовству и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты в 2017 году. Переговоры прошли в Росрыболовстве в рамках Соглашения между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Российскую делегацию представлял начальник Управления международного сотрудничества Федерального агентства по рыболовству Сергей Симаков, японскую делегацию – заместитель председателя Хоккайдской ассоциации рыбопромышленников Ямадзаки Минэо.

В ходе переговоров между Сторонами достигнута договоренность о том, что за право промысла морской капусты (ламинарии) у острова Сигнальный (находится в Советском проливе Тихого океана в составе Малой Курильской гряды) Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников выплатит российской стороне 90 582 800 японских йен (47 159 407 рублей).

Соглашение между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками подписано в г. Москве 25 августа 1981 года. На основе данного Соглашения и ежегодно подписываемых к нему протоколов о продлении японские рыбаки ведут промысел морской капусты в районе о. Сигнальный на платной основе. Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников ежегодно выплачивает российской стороне 90-100 млн. йен за право ведения промысла в указанном районе. Данные средства в соответствии с Указом Президента России полностью направляются на финансирование конкретных проектов на южных Курилах.

Так, японские рыбаки будут вести добычу (вылов) морской капусты (ламинарии) с 1 июня по 30 сентября 2017 года. Общее количество японских лодок, одновременно находящихся на промысле, не превысит 240 единиц. Общий объем добычи (вылова) бурых водорослей (ламинарии, аларии и костарии ребристой) в районе, указанном в Статье 1 Соглашения, в 2017 году составит не более 3 892 тонны, что, по информации японской стороны, связано с негативным воздействием дрейфующих льдов на рост морской капусты в районе действия Соглашения.

В качестве технического содействия в проведении работ по сохранению и исследованию запасов морской капусты в районе, указанном в Статье 1 Соглашения, японская сторона безвозмездно поставит российским организациям оборудование на сумму 3,5 млн. японских йен.