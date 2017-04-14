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Общество

14 апреля 2017, 06:00
Вопросами политики в сфере миграции будет заниматься отдельное федеральное агентство

Вопросами политики в сфере миграции будет заниматься отдельное федеральное агентство

Ранее различными вопросами, касающимися выработки политики в сфере миграции, занимались Президент, Правительство, органы МСУ и ФМС.

Нафедеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект о федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Указомпрезидента предлагается определить Федеральное агентство по делам национальностей в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации.

Проект указа президента Российской Федерации "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации" разработан Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации подпункта "а" пункта 2 перечня поручений президента по итогам заседания совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям от 4 декабря 2016 г. № Пр-2338.

Ранее, вопросами по реализации государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции в небольшом объёме занимались органы местного управленияи федеральной миграционной службы.

После реорганизации последней, данный вопрос был поднят на заседании совета по межнациональным отношениям, который состоялся 31 октября 2016 года. Правительству Российской Федерации было предоставлено право определить федеральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Отметим, что в настоящее время в Российской Федерации с различными целями находится свыше 10 миллионов иностранных граждан, из которых 85,1% - граждане государств-участников Содружества Независимых Государств. По экспертным оценкам, с учётом нелегальных мигрантов, количество иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, приближается к 10% от общей численности населения нашей страны.

Если принять во внимание социально-экономические процессы происходящие в странах ближнего и дальнего зарубежья, интенсивность миграционных потоков будет только увеличиваться. Но, при этом, Российская Федерация нуждается в потоке иностранных мигрантов для обеспечения реализации крупных проектов в сфере строительства, развития транспортной инфраструктуры и освоения слабозаселённых территорий.В связи с этим необходимо совершенствование государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Поэтому, наделение ФАДН России полномочиями в данной сфере будет способствовать решению задач государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" по обеспечению бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество, а также формированию системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, которые предусмотрены Стратегией национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Метки: мигранты, ФАДН

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