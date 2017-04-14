Срок получения "дальневосточного гектара" сократят до 21 дня, заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в эфире Радио "Комсомольская правда", сообщает ЕНВ.

В настоящий момент на получение гектара на Дальнем Востоке любому россиянину требуется 33 дня. "Это время с момента подачи заявки до получения земли", — пояснил замминистра.

Сейчас, по его словам, стоит задача сократить этот срок до 21 дня. "В этом нам будут активно помогать многофункциональные центры", — пояснил чиновник.

При этом самый быстрый и простой путь получения земли — через портал НаДальнийвосток.рф. Качаев напомнил, что условием предоставления участка в собственность является его освоение. "Через 5 лет этот факт необходимо подтвердить. Плюс все расходы, связанные с деятельностью на земле, несёт заявитель. Поэтому прежде, чем решиться на этот шаг, нужно определиться с местом, где гражданин хочет получить гектар и с видом использования земли: строить дом, делать турбазу и так далее", — разъяснил Качаев.

Уже более 11,1 тысяч земельных участков отдано в безвозмездное пользование россиянам по программе "Дальневосточный гектар".

Напомним, что с 1 июня 2016 года дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года все россияне могут безвозмездно получить участок земли площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Члены семьи, друзья и партнеры могут объединяться до 10 человек и подать коллективную заявку.