Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

13 апреля 2017, 18:00
Арестован глава Надеждинского сельского поселения Александр Столяров

Арестован глава Надеждинского сельского поселения Александр Столяров

Суд избрал главе меру пресечения в виде заключения под стражу

Следственным органом в отношении главы Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Александра Столярова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

Сегодня, 13 апреля 2017 года, по ходатайству органа следствия, поддержанному прокурором, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

По версии следствия, в 2013 году администрация Надеждинского района в лице главы заключила муниципальный контракт с коммерческим предприятием на приобретение помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве. Новый дом должен быть возведен на земельном участке, на котором уже находился фундамент незавершенного строительства.

В связи с нахождением указанного объекта, подозреваемый принял решение о демонтаже недостроенного объекта, при этом нарушил порядок списания муниципального имущества. Не создал специальную комиссию, не приватизировал объект. В своем распоряжении глава обязал застройщика произвести демонтаж существующего объекта за счет собственных средств, произвести оценку железобетонных конструкций и возместить в казну стоимость строительных материалов.

Застройщик же, в свою очередь, не произвел демонтаж, а реконструировал объект и возвел жилой дом, возместив стоимость в размере больше 563 тыс. рублей, тогда как фактически рыночная стоимость недостроенного объекта составила больше 4,7 млн. рублей. То есть, из-за действий подозреваемого, явно выходящих за пределы его полномочий, бюджету Надеждинского сельского поселения причинен ущерб не менее 4,17 млн. рублей. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, собирается доказательственная база для предъявления обвинения. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Приморскому краю. Расследование ведут следователи регионального Следственного комитета России. Ход расследования данного уголовного дела поставлен на контроль в Прокуратуре края.

Метки: арест, Надеждинск

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Главы стран АТР участвуют в конференции по международному сотрудничествуГлавы стран АТР участвуют в конференции по международному сотрудничеству
10 апреля 2017, 15:50
Саммит проходит с 9 по 10 апреля 2017 года
Во Владивостоке открылось Генеральное консульство КитаяВо Владивостоке открылось Генеральное консульство Китая
06 апреля 2017, 22:00
На церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй
Александр Коваль избран мэром АрсеньеваАлександр Коваль избран мэром Арсеньева
05 апреля 2017, 11:40
Отборочные испытания прошли четыре кандидата

Последние новости

Во Владивостоке перед судом предстанут торговцы оружием и боеприпасамиВо Владивостоке перед судом предстанут торговцы оружием и боеприпасами
сегодня, 10:40
Всего им удалось переделать для сбыта два пистолета, четыре автомата и изготовить 131 патрон
Россия и Япония согласовали условия промысла морской капусты японскими рыбаками у о. СигнальныйРоссия и Япония согласовали условия промысла морской капусты японскими рыбаками у о. Сигнальный
сегодня, 09:00
Общий объем добычи бурых водорослей (ламинарии, аларии и костарии ребристой) в 2017 году составит не более 3 892 тонны
Вопросами политики в сфере миграции будет заниматься отдельное федеральное агентствоВопросами политики в сфере миграции будет заниматься отдельное федеральное агентство
сегодня, 06:00
Ранее различными вопросами, касающимися выработки политики в сфере миграции, занимались Президент, Правительство, органы МСУ и ФМС.

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+