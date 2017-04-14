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Япония

13 апреля 2017, 19:40
Университет в Осаке перезапускает исследовательский ядерный реактор

Университет в Осаке перезапускает исследовательский ядерный реактор

Только три реактора по всей Японии прошли проверку для перезапуска

Университет в японском городе Осака впервые за три года запустил свой ядерный реактор, предназначенный для исследований. Перезапуск позволит исследователям возобновить  практику. Это первый исследовательский реактор в Японии, работа которого была возобновлена после инцидента на станции Фукусима в 2011 году.  Между тем, 21 аналогичный объект по-прежнему не перезапускается, сообщает ЕНВ.

 Реактор Института исследований ядерной энергии  университета Киндай имеет максимальную мощность в 1 ватт. Эта мощность является самой низкой в Японии.

Из-за более строгих требований к безопасности, университет не мог использовать реактор, так как в 2014 году он был переведён в автономный режим для плановых инспекций.

Однако, после реализации мер, связанными с новыми правилами, институт перезапустил реактор. Это случилось в среду 12 апреля. Перезапуск занял около 25 минут.

По мнению экспертов, изучение ядерной энергии является очень важным. К тому же, необходимо поддерживать реакторы в рабочем состоянии. Крайне сложно изучать ядерные реакторы, если они находятся в нерабочем состоянии.

Помимо реактора в университе Киндай, только два реактора по всей Японии прошли проверку для перезапуска. 

Метки: ядерный реактор, Япония

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