Китай и Россия совместно снимут телесериал "Ленин и его китайские телохранители"

В Москве кинокомпании Китая и России объявили, что на основе исторического материала снимут 30-серийный телевизионный фильм "Ленин и его китайские телохранители", сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

По словам режиссера Ху Мингана, после октябрьской революции 1917 года десятки тысяч китайцев присоединились к революции в России во главе с Лениным, вошли в ряды красноармейцев. "Китайская армия" под руководством Чжан Фужуна вела кровопролитную войну с белогвардейцами, внесла вклад в зарождение первого в мире социалистического государства.

Эта драма основана на реальных исторических событиях, материалами послужили новершие расшифровки российских архивов, повествование ведется на фоне событий октябрьской революции: "Китайская армия" отличалась храбростью и жесткостью, твердой волей, из них большевики выбрали партию для охраны Ленина, семь китайских служащих осуществляли охрану Ленина, защищали его жизнь от врагов, противников советского режима.

Прототипа главного героя ленты звали Ли Фуцин, после вступления в отряд телохранителей он вошел в доверие Ленина, исполнял обязанности начальника охраны Смольного в Санкт-Петербурге и Кремля в Москве.

Стало известно, что данный сериал будет подготовлен китайской кинокомпанией "Синьцзян Цзыцзиньчэн" и российской киностудией "Ярослав", запуск планируется в России накануне 100-й годовщины Октябрьской революции.