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Общество

13 апреля 2017, 17:10
В российских вузах станут учить лазерным технологиям

В российских вузах станут учить лазерным технологиям

Соответствующий приказ выпустит министерство образования и науки РФ

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы проекты об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки "Биотехнические системы и технологии" (уровень бакалавриата), "Биотехнические системы и технологии" (уровень магистратуры) и "Лазерная техника и лазерные технологии" (уровень магистратуры), сообщает ЕНВ.

Скоро получить образование в очной форме по направлению "Биотехнические системы и технологии" (уровень бакалавриата) можно будет в некоторых вузах России за 4 года по программе бакалавриата.

Кроме того, в случае принятия приказа, подготовка по направлению "Биотехнические системы и технологии" будет производиться только в высших учебных заведениях.

Выпускники этого направления могут принимать участие в разработке, внедрении и эксплуатации различных биотехнических приборов, в том числе медицинских. Предполагается, что они будут создавать инструментальные средства диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний человека, проводить эксперименты и испытания в условиях диагностических и лечебных медицинских центров, больниц, амбулаторий и поликлиник, выступать в качестве привлеченных специалистов по ремонту медицинских и диагностических систем.

Также, Миноборнауки России предлагает утвердить программу 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии (уровень магистратуры).

Предполагается, что магистры, окончившие вуз по этому направлению подготовки, смогут стать специалистами в области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Они смогут освоить и сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в частности, в сфере исследований и производства оптического волокна, полупроводниковых и волоконных лазеров, а также в сфере научных исследований и разработок лазерной техники и лазерных технологий различного назначения.           

Метки: наука, образование

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