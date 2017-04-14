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Китай

13 апреля 2017, 16:20
Шанхай стал крупнейшим торговым городом мира

Шанхай стал крупнейшим торговым городом мира

По экономическим показателям он обогнал Гонконг и Сингапур

Шанхай превзошел Гонконг и Сингапур и стал крупнейшим международным торговым городом мира, сообщает ЕНВ.

Официальные цифры говорят о том, что Шанхай сейчас является крупнейшим международным торговым городом в мире. Этого удалось добиться благодаря мерам правительства по поощрению и модернизации торговли, сокращению бюрократии, поощрению трансграничных платформ, электронной коммерции и поддержке развития местных брендов.

Импорт и экспорт через порты города в прошлом году составляли почти 6,9 трлн. юаней, что составляет 28,3 процента внешнеторгового оборота страны и 3 процента мировой торговли.

Внешняя торговля Шанхая увеличилась в первом квартале этого года на 20 процентов и составляет около 750 миллиардов юаней.

Шанхайская зона свободной торговли также помогла городу стать крупнейшей торговой зоной в мире. Так, в ее рамках удалось сократить расходы за счет более быстрого таможенного оформления и валютных платежей.

Метки: Китай, Шанхай

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