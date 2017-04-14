Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник""

Прошло два года, как вступил в силу федеральный закон № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", и 1,5 года, как вступил в силу федеральный закон № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток". Председатель Лиги финансовых институтов дал интервью корр. ЕНВ о проблемах функционирования ТОРов, свободного порта и институтов развития в Приморье.

Александр Владимирович, в России до территорий опережающего развития и свободного порта функционировали особые экономические зоны и зоны территориального развития. Зачем понадобилось вводить новые режимы на территории Дальнего Востока?

Одна из основных целей создания на Дальнем Востоке ТОРов и СВП состояла в том, чтобы улучшить качество жизни людей, оказать максимальное содействие развитию бизнеса и созданию рабочих мест. Получилось же, опять-таки, сплошь и рядом "по-черномырдину". Согласно нашей аналитике, резидентами ТОР в Приморье стали сейчас 32 компании, Свободного порта - 160 компаний. Суммарный объем заявленных инвестиций (вместе с недавно созданной четвертой ТОР "Нефтехимический") составляет более 930 миллиардов рублей. Под проектом Свободного порта Владивосток объединено 15 муниципалитетов юга Приморья, а заявленная сумма инвестиций в СВП чуть более 220 миллиардов рублей. Т.е. суммарный объем предполагаемых инвестиций уже сейчас превышает 1,15 трлн. рублей! На эти деньги можно если и не сделать Приморский край "земным раем", то хотя бы приблизиться к этому. Ведь всё меньшие деньги становятся большими для большей части населения Приморья. Народ постепенно нищает.

Совершенно понятно также, что для раскрутки грандиозных для Приморья проектов кроме денег нужны талантливые исполнители и... время. Ведь цикл создания любого предприятия проходит три стадии: проект, постройка, пуск. Но всему этому предшествует еще и предварительная (а может и самая главная) стадия – т.н. "фаза принятия решения", которая создается за счет формирования инвестиционного климата в регионе, которого в Приморье нет. Индикатором служит тот факт, что даже выведенные различными финансовыми способами в "былые" времена в оффшорные юрисдикции "русские" деньги, не особо спешат возвращаться на Дальний Восток РФ. Тогда что говорить о внешних инвесторах?!

Здесь есть причины?

В Приморье в последнее время стало возникать достаточное количество непредвиденных рисков. Даже неспециалисту заметны противоречия между количеством заявленных проектов и реальными результатами. В регионе большая часть проектов продолжают существовать на "нулевом этапе" в качестве особых режимов, новых условий хозяйствования и т.п. Поэтому о 1,15 трлн. рублей нужно говорить условно, считая их "в уме", что эти деньги вроде есть, и вроде их нет. Для чиновников они вроде есть, (и, возможно, даже уже "распределены"), а для жителей края их нет.

К сожалению, ни на местном, ни на региональном (государственном) уровне до сих пор не проведен "разбор полетов" первых результатов и возникающих проблем, препятствующих улучшению инвестиционного климата не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Диссонансом этому служит проведенный контент-анализ местных СМИ за 3 месяца 2017 г., который характеризуется изобильным продуцированием новых инициатив администрации Приморья. Понятно, что "говорить – не мешки ворочать", и всё это делается, прежде всего, для создания позитивной видимости своей деятельности в русскоязычном информационном поле. При этом, нет ни одной статьи в английском (японском, корейском, китайском, вьетнамском, малайском, индийском) сегменте СМИ.

Наряду с этим стал прослеживаться еще один инвестиционный риск по работе отдельных крупных федеральных финансово-промышленных групп, получающих льготные условия для своей работы на Дальнем Востоке. Сразу скажу, что такие взаимоотношения бизнеса и федеральных структур создают псевдо-кумулятивный эффект для внешнего и внутреннего потенциального инвестора в Дальневосточном экономическом регионе. Иностранный (внешний) инвестор совсем не склонен любить такого рода "антагонизмы", потому как "преференции" одним, а "общие условия" другим сразу вызывает озабоченность и негатив в управлении бизнесом на незнакомых (чужих) территориях и ни коим образом не способствуют выработке привлекательной и конкурентоспособной регуляторной среде.

По большому счету возникла какая-то (надеюсь, временная) чисто ведомственная "ситуация". Все (от кого это зависит) абсолютно согласны с тем, что новые уникальные условия хозяйствования дают Приморью реальную возможность по-настоящему интегрироваться в глобальные экономические процессы АТР. Но на данном этапе, который можно охарактеризовать как этап "противоречий" или этап "переходного периода" (когда новые решения властей еще не заработали, а существующее положение дел с инвестклиматом оставляет желать лучшего) очень важно своевременно решать эти возникающие проблемы. По сути, все "за", но делать никто ничего не собирается. Пар вновь медленно, но верно выдавливается в давно поломанный свисток.

Вы можете привести примеры?

В 2015 году по поручению президента Российской Федерации был принят 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", который предусматривал особый порядок въезда иностранцев на его территорию. Реализация этого порядка потребовала внесения изменений в несколько федеральных законов. Результатом проведенной в этом направлении работы стал наконец-то федеральный закон от 7 марта 2017 года N 28-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Целых два года понадобилось, чтобы просто появился на свет этот закон. У нас что – миллиард лет впереди, что мы так никуда и не торопимся?

Ведь упрощенный визовый порядок въезда, предназначенный для туристов, бизнесменов и инвесторов, позволит снять ограничения для тех, кто заинтересован в Дальнем Востоке. Это, с виду простое и логичное поручение президента страны о "временной визе" откладывалось, переносилось, согласовывалось много-много раз. Когда больше затягивать стало не то чтобы неприлично, но и просто вредно была назначена окончательная дата. В полном объёме упрощённый визовый режим начнёт действовать почти за месяц до открытия во Владивостоке III Восточно-экономического Форума, т.е. 1 августа 2017 года. Хотя в этом случае не надо было искать "особый путь", изобретать велосипед, а обратились бы к похожему по условиям старта работы опыту свободных экономических зон Китая, Гонконга, Сингапура. Но время уже упущено.

У Вас есть идеи? Что бы Вы предложили конкретно?

Уже предложил в начале интервью. Сейчас необходима детальная "разборка" первых результатов и возникающих проблем, препятствующих улучшению инвестиционного климата. Конференция, симпозиум, воркшопы, мозговой штурм, предложения, наконец, нужна дискуссия: а что дальше-то делать? Протоколов о намерениях собрали множество, планов громадье, но "обещать – не значит жениться".

В Приморском крае действует множество местных и федеральных органов, которые по своим функциональным обязанностям обязаны создавать, проводить в жизнь и в "рабочем порядке" строить бизнес-климат. Речь идет о представительстве АО КРДВ ("Корпорация развития Дальнего Востока"), представительствах АСИ (Агентство стратегических инициатив), ЦПП ("Центр поддержки предпринимательства"), ЦРП ("Центр развития предпринимательства"), АНО "Центр развития экспорта Приморского края", АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" и, наконец, сама Администрация Приморского края, а именно департамент международного сотрудничества и отдел внешнеэкономических связей, входящий в его структуру. Почему же тогда, как Вы говорите, инвестиционный климат в Приморье до сих пор не создан?

Это самое очевидное и наглядное доказательство одного из "законов Паркинсона" - "чиновники создают работу друг для друга". К реальной работе на благо экономики Приморского края и Дальнего Востока всё это никакого отношения не имеет. Конечно, все эти структуры вроде бы активно трудятся, пишут какие-то бумажки, в муках и творческой боли рожают многочисленные проекты. Пишут отчеты, производят закупки, проводят тендера, устраивают бизнес-ланчи, бизнес-завтраки, бизнес-приемы, рождают приказы, письма, ездят делиться опытом, содержат штат работников, берут отпуска, снимают офисы, выступают партнерами различных конкурсов, у них есть интернет-сайты, электронная почта, наконец. Но конечного результата, ради которого и деется весь этот шум – нет.

Судя по тому, что мы все видим – их суммарный КПД куда меньше, чем был даже у первого паровоза Черепанова. Тот хоть и плохо, но всё-таки двигался вперед. Если серьезно – разумных идей по созданию инвестклимата очень много. Есть серьезные общественные организации вроде ООО "Деловая Россия", ПРО "Конгресс промышленников и предпринимателей", ПРО "ОПОРА России", ПРО "ФинПотребсоюз", НП "Лига финансовых институтов", Приморская Торгово-промышленная палата, которые ежедневно пропускают, что называется "через себя" все перспективы улучшения бизнес-среды Приморья. Нужна дискуссия. Но какая может быть дискуссия, когда администрация края и создаваемые ею и вокруг неё мертворожденные структуры предпочитают "вариться в собственном соку" и ничего не делать?

Когда передовая местная пресса Приморья в марте отмечала успехи 5-летия губернаторства Миклушевского в Приморье, почти одновременно с этим появился "Национальный рейтинг губернаторов России" (по версии ЦИК "Рейтинг"). В котором "юбиляр" из 85 мест занял последнюю 85-ю строчку. В аналогичном рейтинге за 2016 год Миклушевский находился на 45-м месте. А теперь ответьте на простой вопрос – вы бы начали строить свой бизнес на территории, которой управляет "специалист" из конца списка? Что у нас творится в краевой экономике – давно уже "секрет полишинеля". Существующие в ней провалы могут привести к неуправляемости краем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Может нынешнее отставание Приморья в создании благоприятной инвестиционной среды, самое значительное в текущем XXI веке падение покупательной способности граждан Приморского края, неудачно проводимая для предприятий и жителей края фискальная политика (растущие цены и тарифы ЖКХ), упущенная динамика экономического роста и есть на самом деле наглядная оценка всей экономической деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора? Вместо инвестиционной среды создали в крае какой-то "инвестиционный понедельник".

Наглядным подтверждением служат, хотя бы, две недостроенные гостиницы "Хаятт". Общие затраты на достройку этих гостиниц из краевого и федерального бюджета приближаются к 18,4 млрд. рублей. С учетом валютной курсовой разницы, переоценки, процентов пользования этой суммой, а также упущенной выгоды, упущенных налогов от будущей их деятельности, эти затраты можно смело увеличить в 1,5 раза. А это уже 27,6 млрд. рублей или 2,5 годовых бюджета Владивостока. За бюджетные, считайте, наши с вами, средства, строится коммерческий объект, который потом в любом случае придется передать (продать) в чью-то частную собственность. Ведь гостиница – это не социальный объект.

Следственные материалы по злоупотреблениям на "Хаяттах" переданы в прокуратуру, очевидно, будет суд. А в чем, на Ваш взгляд, суть этого дела?

Когда затевались саммитовские стройки во Владивосток: мосты, комплекс ДВФУ, инженерные сооружения, океанариум и прочие объекты, были злоупотребления, но потом эти злоупотребления неожиданно стали расти как снежный ком. Сначала аферисты буквально днем угнали за границу "на гвозди" вполне приличный океанский теплоход "Георг Отс", предназначенный для гостей международного форума. Ну, а после получения "отмашки" на "самом верху" резко озаботились гостиницами "Хаятт". Надо отдать должное местным правоохранительным органам, особенно следственному управлению УМВД по Приморскому краю. Почти все злоупотребления они смогли выявить. Материалы переданы в суд.

Но по "Хаяттам" впечатляет, прежде всего, размах аферистов. Поражает даже искушенное воображение, обширный круг должностных и выборных лиц, вовлеченных в самую крупную в России этого века гостиничную аферу. Созданная ворами система "коллективной ответственности" по уводу огромных средств из краевого бюджета "на гостиницы" позволила им легко и длительное время уходить от ответственности. Ведь исполнительные органы власти выделяли деньги только с одобрения Заксобрания Приморского края. Или депутаты ничего не понимали, когда голосовали "за" или ими кто-то "понукал"? Или им просто было глубоко плевать? Не из их личных карманов деньги уводятся, да и ладно.

По официальной версии, причиной злоупотреблений явилась непрозрачность и бесконтрольность схем финансирования, а также высокая коррупционная составляющая самого строительства, осуществляемого заказчиком АО "Наш дом Приморье". Благодаря этому, гостиницы, превратившиеся в коррупционные пылесосы для бюджета, достраивающиеся последние пять лет.

В этой ситуации много пикантных фактов и любопытных моментов, но самым щепетильным является, пожалуй, тот, что совсем недавно был утвержден на должность Контрольно-счетной палаты Приморья близкий сподвижник губернатора Игорь Ватулин. Ранее он с нунешним губернатором работал в МИСиС и в ДВФУ. В октябре 2012 года он был гендиректором АО "Наш дом - Приморье", а с 12 мая 2014 года стал работать и в администрации Приморского края – возглавил департамент государственных программ и государственного финансового контроля. Теперь он руководитель КСП Приморья, и в его обязанности входит внутренний аудит краевого бюджета. КСП также дает заключение о коррупциогенности того или иного контракта, договора или затрат.

Что, на Ваш взгляд, может изменить ситуацию с созданием благоприятного инвестиционного климата в Приморье?

Равенство перед законом, которое декларируется в 19-й статье Конституции России: "Все равны перед законом и судом". Это сейчас само важное для создания благоприятного инвестиционного климата в Приморье.

Процесс формирования бизнес-среды, будь то огромная страна или отдельно взятая территория, как правило, бывает болезненным, т.к. требует искать компромиссы, ломать устоявшиеся нормотворческие процедуры, изменять законы. Ведь не всегда законы "заточены" под экономические интересы других стран.

Управляющей компанией ТОР сегодня является АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ), 100% акционером которого является правительство Российской Федерации. Быть может, стоит рассмотреть создание в Приморье специальной административной территории (САТ) с собственным законодательством, основанным на принципах системы общего международного права ("common law")?

Собственное законодательство такой территории – это далеко не единственный инструмент продвижения САТ. На мой взгляд, более важными инструментами являются свобода выбора любого права для сделок, а также независимые органы управления САТ, налоговые льготы, свободное применение английского языка и независимый специальный суд, входящий в единую судебную систему РФ в качестве местного суда. Разумеется, оценка эффективности САТ во многом будет зависеть от тех возможностей и полномочий, которые ему делегирует Правительство РФ.

И СПВ и ТОРы подразумевают значительные налоговые льготы, отмену таможенных пошлин и прочие преференции. Если ТОРы имеют аналоги в других регионах России, то Свободный порт Владивосток – вещь инновационная и абсолютно уникальная для страны. Главная проблема любого бизнеса, осваивающего новое пространство, даже не размер налога, а администрирование. Поэтому, на мой взгляд, проект СПВ скорее напоминает скорее "резервацию", куда заманивают бизнес, чтобы потом отчитаться о "результатах привлечения инвестиций", нежели территории, на которых реально создано пространство экономической свободы.

Слово чиновника в России, вне зависимости от его места во "властной вертикали", не является гарантией исполнения обещаний. Сегодня, например, органом Управления СПВ является наблюдательный совет, состоящий из более чем полутора десятков чиновников различных министерств и ведомств, географически находящихся в Москве. Но если опять предположить, что управлением свободным портом Владивосток займется юридическое лицо – управляющая Компания, которая бы де-юре действовала на основе международного соглашения (международного права) между нашей страной и странами-инвесторами? Ведь международный характер УК – на мой взгляд, очень серьезная гарантия того, что условия и принципы функционирования порто-франко для инвестора будут понятны и никогда не будут изменены. Это гарантии его инвестиций.

Реально ли наверстать возможности, упущенные Приморьем?

Теоретически да, если предположить, что запустятся новые условия хозяйствования. А пока, приморские мужики "запрягают", край нашенский уже стал отставать по отдельным экономическим показателям от Сахалина, Амурской области и Хабаровского края. Отставание пока незначительное, но это, как говорится, "первый звоночек".