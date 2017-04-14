В Больщом Камне для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" построят 5,7 тыс. квартир

В ближайшие пять лет для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" в Больщом Камне (Приморский край) будут построены 5,7 тыс. квартир общей площадью 283,5 тыс. кв. метров. Это позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек, в первую очередь, специалистов из других регионов России, сообщает ЕНВ.

"В плане по повышению мобильности граждан мы предусмотрели также ряд других механизмов, направленных на дополнительный ввод жилья на территории ДФО, снижение стоимости и повышение доступности приобретения жилья для переселяющихся граждан", - рассказали в Минвостокразвития России.

В 6 субъектах ДФО для жилищного строительства выделены 64 земельных участка, которые находились в государственной собственности. Их общая площадь 1256 га в. В Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях реализуются 11 проектов строительства жилья на земельных участках, предоставленных жилищно-строительным кооперативам.

Ранее в Минвостокразвития разработали меры по расселению из ветхого и аварийного жилья. Процент такого жилья на Дальнем Востоке гораздо выше, чем в среднем по стране - по итогам 2016 года этот показатель в округе в 1,4 раза выше.

В частности, предлагается пересмотреть расчет стоимости квадратного метра при реализации программы переселения и внести изменения в коэффициенты в федеральную программу для дальневосточников.

"На территории четырех дальневосточных регионов – на Камчатке, Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях – превышение среднероссийского уровня составило от 1,7 до 2,1 раза. Таким образом возникает необходимость дофинансирования фактической стоимости за счет средств регионов. Например, доля софинансирования из бюджета Республики Саха (Якутия) составляет почти 60%", – отметил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Напомним, ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал приоритетность задачи по повышению качества жизни населения и улучшению социальной сферы в макрорегионе.

"Важно системно подходить к тому, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке улучшалось — строились новые школы и детские сады, жители получали качественную медицинскую помощь, строилось новое доступное жилье. Всё это должно осуществляться через соответствующие государственные программы. До недавнего времени в целом ряде случаев Дальний Восток финансировался по остаточному принципу, то есть чем дальше на восток страны, тем ниже была бюджетная обеспеченность на одного жителя. Сейчас этот дисбаланс устраняется", - отметил глава ведомства.

Президент России Владимир Путин накануне пообещал продолжить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

"Мы сделаем все для того, чтобы программу продолжить", – сказал Владимир Путин.

В большинстве субъектов ДФО разработаны и приняты долгосрочные региональные программы, направленные на развитие жилищного строительства, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Эти и другие механизмы, реализуемые и предлагаемые Минвостокразвития, в ближайшее время будут рассмотрены на Госсовете.