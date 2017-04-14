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13 апреля 2017, 14:00
Почта России выпустила в обращение почтовую карточку с Георгием Вициным

Почта России выпустила в обращение почтовую карточку с Георгием Вициным

Карточка приупрочена к столетнему юбилею актера

В честь столетнего юбилея со дня рождения Георгия Вицина выпущена почтовая карточка с оригинальной маркой. 12 тысяч открыток с изображением одного из самых любимых отечественных актеров поступили в продажу в отделения Почты России, сообщает ЕНВ.

На эксклюзивной карточке изображен кадр из кинофильма "Женитьба Бальзаминова" с Георгием Вициным в роли Михайло Дмитриевича Бальзаминова, а на марке портрет легендарного актера. Также сегодня в отделении Почты России на Мясницкой улице, дом 26, коллекционеры смогли поставить оттиск штемпеля гашения первого дня. Как отмечает пресс-служба Почты, марки и карточки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную ценность среди коллекционеров.

Георгий Михайлович Вицин (1917–2001) — выдающийся актёр театра и кино. Народный артист СССР (1990). На его счету более 120 ролей в театре и кино, более 200 озвученных художественных и анимационных фильмов. Известность пришла к актёру после фильма "Запасной игрок", в котором он исполнил роль Васи Веснушкина. Вслед за этим снялся в фильме "Она вас любит!". Несмотря на то, что в этих картинах Георгий Вицин исполнял роли юных пареньков, актёру было уже далеко за тридцать.

Широкую известность актёру принёс образ Труса, воплощённый им в комедиях Леонида Гайдая. Вообще Георгию Вицину часто приходилось играть персонажей-пьяниц, и в этих ролях он был очень убедителен, так как обладал специфическими голосом и внешностью. В реальной жизни актёр не пил и не курил, вёл здоровый образ жизни, увлекался дыхательной гимнастикой йогов. Но в "Кавказской пленнице" актёру всё-таки пришлось выпить настоящего пива, поскольку шиповник, который потребовал Георгий Вицин, в кадре выглядел неубедительно.

Метки: почта России

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