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В мире

13 апреля 2017, 13:40
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Китай при голосовании воздержался

Россия заблокировала принятие проекта резолюции, которым предлагалось помочь генеральному секретарю ООН расследовать предполагаемые инциденты с химическим оружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне, сообщает ЕНВ со ссылкой на Центр новостей ООН.

"Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето", — сообщает агентство.

Как отмечается, кроме России, против принятия проекта выступила Боливия. Три государства - Китай, Эфиопия и Казахстан - воздержались. 

Авторы резолюции предлагали самым решительным образом осудить случаи применения химического оружия в Сирии, в частности нападение на Хан-Шайхун, сообщение о котором поступило 4 апреля, и добиваться привлечения виновных к ответственности. Они призывали Миссию по установлению фактов ОЗХО и Совместный механизм по расследованию в Сирии как можно быстрее провести расследование и сообщить о его результатах.

Один из пунктов проекта резолюции предусматривал необходимость предоставления инспекторам планов полетов, полетных журналов и любой другой информации о воздушных операциях, в том числе за 4 апреля 2017 года. Кроме того авторы резолюции предлагали обязать Сирию предоставить имена всех командиров любых воздушных средств, обеспечить инспекторам доступ ко всем объектам и дать им возможность встретиться с генералами или другими офицерами сирийской армии. 

"Наш проект резолюции содержит осуждение событий, которые произошли 4 апреля в Хан-Шейхуне, в провинции Идлиб в Сирии. В нем мы предлагаем выразить поддержку Миссии ОЗХО по установлению фактов и Совместному механизму по расследованию, говорим о необходимости полного доступа экспертов к соответствующим объектам и призываем все сирийские стороны к сотрудничеству с этими механизмами", - заявил Постоянный представитель Великобритании при ООН Майкл Райкрофт.

Он подчеркнул, что это самое минимальное, что может сделать сегодня Совет Безопасности в ответ на трагедию в Хан-Шайхуне, которая доминирует в международной повестке дня в последние восемь дней.

Заместитель Постоянного представителя России Владимир Сафронков заявил, что вынесение резолюции на голосование нецелесообразно, особенно в свете сегодняшней встречи в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Мы предложили американской стороне сделать совместное обращение к Генеральному директору ОЗХО Узюмджю с просьбой незамедлительно сформировать независимую международную миссию для посещения Хан-Шайхуна, где предположительно были применены отравляющие вещества, и авиабазы Шайрат. Госсекретарь Тиллерсон обещал взять вопрос в разработку, и мы надеемся, что в Вашингтоне конструктивно отреагируют на это предложение в складывающейся обстановке", - сказал представитель России.

По словам Сафронкова, авторы резолюции "назначили виновных еще до начала расследования" и попытались легитимизировать ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат, который Москва считает нарушением международного права.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари поблагодарил Россию и Боливию за позицию по проекту резолюции, который, по его словам, подрывает доверие к международным институтам, а также наносит удар по международному миру и безопасности в целом. Башар Джаафари напомнил участникам заседания о том, что Дамаск присоединился к Конвенции по запрещению химического оружия, и заверил их в том, что его страна неукоснительно соблюдает все свои обязательства, принятые в рамках этого документа.

После голосования посол США Никки Хейли заявила, что Россия "в очередной раз приняла сторону режима Асада" в противовес всему международному сообществу. А представитель Великобритании Майкл Райкрофт напомнил, что это уже девятое российское вето, связанное ситуацией в Сирии. 

4 апреля представители Турции и оппозиции Сирии сообщили о химической атаке в городке Хан-Шейхун в пригороде города Идлиб. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) обвинила в произошедшем сирийскую армию, подчиняющуюся президенту Башару Асаду.

По разным данным, в результате инцидента погибли от 50 до 80 человек, ещё от 200 до 300 пострадали. Дамаск в ответ на обвинения заявил, что армия страны не обладает химоружием, а заявления оппозиции являются частью пропагандистской акции.

Напомним, по факту инцидента на рассмотрение СБ ООН были вынесены три проекта резолюции. Первый требует от Дамаска передать следственной комиссии ООН всю информацию о полётах авиации в день происшествия и предоставить доступ на военные базы. Документ предложен США, Великобританией и Францией. Российский вариант предусматривает отправку экспертов Организации по запрещению химоружия и ООН на место инцидента. Третья резолюция распространена 10 временными членами Совбеза в качестве компромиссного варианта.

Метки: вето, ООН, Сирия

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