За последний год торговые отношения между Китаем и Россией улучшились

В 2016 году объем двусторонних торговых отношений между Китаем и Россией увеличился почти на 2,2 % и достиг 69,53 млрд. долл. США. Россия одной из первых добилась роста товарооборота среди первых десяти партнеров КНР, тем самым Китай продолжает находиться на лидирующих позициях среди торговых партнеров России, сообщает ЕНВ.

Главное таможенное управление КНР сообщает, что в январе-феврале этого года торговый оборот между Китаем и Россией составил 11,58 млрд.долл США. В общем, экспорт китайской продукции в Россию увеличился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 14,9 % (5,43 млрд долларов), а импорт товаров в Китай – на 44,3 % (6,15 млрд долларов).

В Приморском крае товарооборот с Китаем в 2016 году снизился. Он составил 1 377 млн. долларов, что на 22% меньше предыдущего года. На общем фоне снижения внешнеэкономической активности сравнительная доля Китая во внешнеторговом обороте края по итогам 6 месяцев 2015-2016 гг. выросла с 53% до 58%. При этом, отрицательное сальдо торговли Приморья с КНР увеличилось на 49%.

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Ли Цзяньминь уверен, что на модернизацию оборота товарных услуг между странами повлияла стабилизация экономики России. Кроме того, сказался рост цены на продовольствие во всем мире.

Эксперт отметила, по причине снижения цены на нефть и введения санкций запада в 2014-2015 годахпроизошел спад российской экономики. В 2016 году ее темпы значительно уменьшились, и, как комментируют специалисты, экономика полностью адаптировалась в новых условиях.

Как рассказывает Ли Цзяньминь, китайская сторона сделала упор на ввоз российской продукции в страну, что в свою очередь позволило наладить двухстороннюю сотрудничество.

Эксперты из Китая также полагают, что улучшение условий сотрудничества России и Китая выходят на новый уровень по причине затраченных усилий, которые направляются на повышение качества сотрудничества в сфере торговли, большего взаимодействия, в том числе, проведение общих собраний и поиск новый точек соприкосновения.

Так, по сообщению экспертов, на февраль этого года, общее количество инвестиций КНР в экономику РФ составляет 42 млрд. долларов. Тем самым, на данный момент страна является четвертой по счету инвестором среди стран для России.

Модернизация инвестиционного сотрудничества, высокая активность в реализации масштабных стратегических проектов в энергетике, авиации, космонавтике и инфраструктурном строительстве заложит крепкую основу для долгого и крепкого взаимодействия торговых и инвестиционных отношений.

Накануне вице-премьер Государственного совета Китая Чжан Гаоли по приглашению российской стороныприбыл в Россию. Здесь, в совместном председательстве с вице-премьером страны Игорем Шуваловым он провел четвертый совет Китайско-российской комиссии по сотрудничеству в сфере экономики. Помимо этого, вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем прошла встреча глав сторон российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Ли Цзяньминь отметила, что в Приморском крае наблюдается повышенный спрос на инвестиции из Китая, и регион вводит упрощенные условия для сотрудничества с иностранными инвесторами. В то же время в Китае наблюдается большой потенциал для инвестирования в страны денежных средств. В связи с этим между странами наблюдается высокие возможности экономического сотрудничества.

Еще одной важнейшей частью взаимодействия двух стран можно назвать сотрудничество в сфере энергетики. В прошлом году Китай приобрел у России 52,48 млн. тонн нефти, благодаря чему КНР стал крупнейшей площадкой для реализации топлива. Кроме того, с начала 2018 года ожидается реализация проекта импорта газа по восточному маршруту через Китай. Сейчас стороны проводят переговоры по экспорту газа по западному маршруту.

Ли Цзяньминь также сообщила, что отношения КНР и РФ в сфере энергетики носят системный характер и выгодны обеим сторонам. Как сообщает эксперт, помимо торговых отношений в сферах энергетики, страны могут осваивать и перерабатывать ископаемые. "Взаимовыгодное сотрудничество на условиях стратегического партнерства является важнейшим условием для экономического роста двух стран и общих политических отношений", - отметила она.