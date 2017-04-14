В Приморский край придут новые японские технологии

Четыре меморандума о взаимодействии составили предприниматели Приморья и префектуры Тоттори из Японии во время проведения 22-го Саммита по международному обмену и взаимодействию администраций регионов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ЕНВ.

Российские и японские предприниматели во время проведения "регионального" саммита стран АТР, проходящего в Японии, подписали четыре меморандума об экономическом сотрудничестве.

Так, решать вопросы с утилизацией отходов будут японская организация "Санко" и дальневосточные – "АВА-Трейд", "Прим Технополис" и МУПВ "Спецзавод №1". В рамках сотрудничества будут выдвигаться проекты в вопросах утилизации, страны собираются обмениваться мнениями и помогать в осмотре площадок.

Другой меморандум затронул тему утилизации вторичной переработки мусора из стекла. На площадке Саммита об этом договорились Научно-исследовательский институт систематизации вторичной переработки префектуры Тоттори и компания "ПримТехнополис".

Топливные пеллеты запустят во время меморандума между предприятиями "SuperFaiths", "Хоккайдо Корпорэйшн" и дальневосточной "АВА-Трейд". Документгласит, что предприятие "SuperFaiths" готовит оборудование для разборки использованных бумажных подгузников в топливные пеллеты, "Хоккайдо Корпорэйшн" будет поставлять оборудование в компании Японии, а "АВА-Трейд" импортировать к нам.

Предприятии "ИтибатаТревел Сервис", "DBS CruiseFerryJapan", "ДВ Фрегат Аэро" и "ТРК Приморское кольцо" будут совместно улучшать сферу туризма при использовании постоянной грузопассажирской трассы Японского моря.

В документе, затрагивающем переговоры глав регионов Владимира Миклушевского и ХираиСиндзи, указано на продолжающийся обмен мнениями между РФ и Японией. Переговоры затрагивают сферы туризма, торговых отношений, бизнес-сообщества. В частности, обсуждалось введение упрощенного визового режима на территории Свободного порта Владивосток.

Владимир Миклушевский указал японской стороне и на возможности территорий опережающего развития.

"В регионе уже работают четыре ТОР – на порядок больше, чем в других регионах. Известно, что наибольшее сотрудничество сейчас протекает в проекте ВНХК, являющемся основой ТОР "Нефтехимический", – сообщил Владимир Миклушевский.

Стороны будут продолжать переговоры, в том числе, и на международных площадках – Третьем Тихоокеанском туристском форуме, Третьем Восточном экономическом форуме и на форуме "Морской путь", который проводит префектура Тоттори.

"Региональный" саммит стран АТР-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В нем традиционно принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.