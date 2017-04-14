Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

13 апреля 2017, 11:40
В Приморский край придут новые японские технологии

В Приморский край придут новые японские технологии

Предприниматели Японии и России готовы к сотрудничеству в области экологии и туризма

Четыре меморандума о взаимодействии составили предприниматели Приморья и префектуры Тоттори из Японии во время проведения 22-го Саммита по международному обмену и взаимодействию администраций регионов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ЕНВ.

Российские и японские предприниматели во время проведения "регионального" саммита стран АТР, проходящего в Японии, подписали четыре меморандума об экономическом сотрудничестве.

Так, решать вопросы с утилизацией отходов будут японская организация "Санко" и дальневосточные – "АВА-Трейд", "Прим Технополис" и МУПВ "Спецзавод №1". В рамках сотрудничества будут выдвигаться проекты в вопросах утилизации, страны собираются обмениваться мнениями и помогать в осмотре площадок.

Другой меморандум затронул тему утилизации вторичной переработки мусора из стекла. На площадке Саммита об этом договорились Научно-исследовательский институт систематизации вторичной переработки префектуры Тоттори и компания "ПримТехнополис".

Топливные пеллеты запустят во время меморандума между предприятиями "SuperFaiths", "Хоккайдо Корпорэйшн" и дальневосточной "АВА-Трейд". Документгласит, что предприятие "SuperFaiths" готовит оборудование для разборки использованных бумажных подгузников в топливные пеллеты, "Хоккайдо Корпорэйшн" будет поставлять оборудование в компании Японии, а "АВА-Трейд" импортировать к нам.

Предприятии "ИтибатаТревел Сервис", "DBS CruiseFerryJapan", "ДВ Фрегат Аэро" и "ТРК Приморское кольцо" будут совместно улучшать сферу туризма при использовании постоянной грузопассажирской трассы Японского моря.

В документе, затрагивающем переговоры глав регионов Владимира Миклушевского и ХираиСиндзи, указано на продолжающийся обмен мнениями между РФ и Японией. Переговоры затрагивают сферы туризма, торговых отношений, бизнес-сообщества. В частности, обсуждалось введение упрощенного визового режима на территории Свободного порта Владивосток.

Владимир Миклушевский указал японской стороне и на возможности территорий опережающего развития.

"В регионе уже работают четыре ТОР – на порядок больше, чем в других регионах. Известно, что наибольшее сотрудничество сейчас протекает в проекте ВНХК, являющемся основой ТОР "Нефтехимический", – сообщил Владимир Миклушевский.

Стороны будут продолжать переговоры, в том числе, и на международных площадках – Третьем Тихоокеанском туристском форуме, Третьем Восточном экономическом форуме и на форуме "Морской путь", который проводит префектура Тоттори.

"Региональный" саммит стран АТР-2017 посвящен теме восстановления территорий после стихийных бедствий, росту экономики и развитию туризма. В нем традиционно принимают участие пять регионов-партнеров: российский Приморский край, японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, южнокорейская провинция Кангвон и Центральный аймак Монголии.

Метки: меморандум, Тоттори, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Россия и Япония согласовали условия промысла морской капусты японскими рыбаками у о. СигнальныйРоссия и Япония согласовали условия промысла морской капусты японскими рыбаками у о. Сигнальный
сегодня, 09:00
Общий объем добычи бурых водорослей (ламинарии, аларии и костарии ребристой) в 2017 году составит не более 3 892 тонны
В рамках МТК "Приморье-1" заработал "золотой маршрут"В рамках МТК "Приморье-1" заработал "золотой маршрут"
сегодня, 00:00
Первое китайское судно груженное зерновыми, нефтехимическими продуктами, крахмалом и листовыми материалами, должено прибыть в порт Тайцан
Срок получения "дальневосточного гектара" сократят до 21 дняСрок получения "дальневосточного гектара" сократят до 21 дня
вчера, 20:30
В настоящий момент на получение гектара требуется 33 дня

Последние новости

Во Владивостоке перед судом предстанут торговцы оружием и боеприпасамиВо Владивостоке перед судом предстанут торговцы оружием и боеприпасами
сегодня, 10:40
Всего им удалось переделать для сбыта два пистолета, четыре автомата и изготовить 131 патрон
Вопросами политики в сфере миграции будет заниматься отдельное федеральное агентствоВопросами политики в сфере миграции будет заниматься отдельное федеральное агентство
сегодня, 06:00
Ранее различными вопросами, касающимися выработки политики в сфере миграции, занимались Президент, Правительство, органы МСУ и ФМС.
Университет в Осаке перезапускает исследовательский ядерный реакторУниверситет в Осаке перезапускает исследовательский ядерный реактор
вчера, 19:40
Только три реактора по всей Японии прошли проверку для перезапуска

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+