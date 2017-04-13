Боевые корабли ТОФ России зашли в южнокорейский Пусан раньше чем там оказался авианосец из США

Военно-морское командование Южной Кореи ранее сообщило о прибытии в страну группы кораблей из России. В составе боевых кораблей оказались флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга", сообщает ЕНВ.

Военный флот 11 апреля прибыл в республику с целью встречи с экспертами ВМС Кореи. Помимо этого, представители российского флота встретятся с мэром Пусана и генеральным консулом России в городе Пусане. В ходе встречи пройдут совместные учения и сборы моряков из РФ и Южной Кореи, а также будут обсуждаться будущие цели и планы для сотрудничества.

ВМС РФ останется в Корее до 14 апреля. После этого он продолжит свое путешествие по океану и остановится в семи азиатских портах. В штабе Тихоокеанского флота корреспондентам сообщили, что основной задачей похода морского флота России является "демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

12 апреля командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц прибыл на военно-морскую базу Боевого командования ВМС Республики Корея в порту Пусан. Визит командующего ТОФ в Республику Корея продлится 3 дня.

Программой визита запланирована встреча адмирала Сергея Авакянца с командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу, осмотр военно-морской базы, посещение эсминца "Кан Гам Чхан". Кроме этого, командующий Тихоокеанским флотом встретится с генеральным консулом Российской Федерации в Пусане и представителями городских властей.

В то же самое время к корейской стороне прибывает группа ВМС США вместе с главным авианосцем USS Carl Winson. Ранее, об этом российским коллегам сообщило агентство Reuters. Командованию атомного авианосца США Carl Winson в Сингапуре приказали не брать свой курс на Австралию, как это было запланировано ранее, а в обязательном порядке направляться на север Тихого океана, к Республике Корея. Данный приказ в первую очередь отдавался из расчета того, что в это время Корея проводит ракетные испытания. Крайний запуск произошёл ночью 5 апреля в направлении Японского моря: после того, как около 60 километров ракета пролетела по океану, она упала в воду.

В свою очередь, власти КНДР заявили о готовности дать "жесткий ответ" на прибытие ударной группы кораблей ВМС США к берегам Корейского полуострова. Передислокацию сил американского флота в Пхеньяне считают провокацией, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на сообщение МИД КНДР.