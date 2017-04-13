"Приморавтотранс" и "Лун Юнь" откроют логистический сервис для МТК "Приморье-1"

ПАО "Приморавтотранс" совместно с Хэйлунцзянской группой "Лун Юнь" открывают совместный логистический сервис по международному транспортному коридору "Приморье-1". Предполагается обслуживание перевозки контейнерных грузов из портов Приморского края в Суйфэньхэ и Харбин. Данный проект обсудили первый вице-губернатор Василий Усольцев и генеральный директор компании "Приморавтотранс" Вячеслав Мартыненко в ходе рабочей встречи накануне, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

В последнее время китайский бизнес проявляет все большую заинтересованность в использовании международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2" для транспортировки контейнерных грузов как с северных провинций КНР, так и в обратном направлении грузовым автотранспортом.

Сами северо-восточные провинции Китая выхода к морю не имеют – грузы везут либо через всю страну на юг, либо направляют через МТК.

Как отметил Вячеслав Мартыненко, Приморавтотранс совместно с компанией "Лун Юнь" изучают возможность взаимного использования портов Дальнего Востока России в рамках Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.

"Планируем открытие логистического сервиса по перевозке и перевалке контейнерных грузов из портов Приморского края – Владивосток, Находка и Восточный – в Суйфэньхэ и Харбин и в обратном направлении российским и китайским автотранспортом", – обозначил он.

Проект предусматривает создание логистического центра на территории Уссурийского городского округа на базе одного из транспортных подразделений ПАО "Приморавтотранс". Для его реализации планируется привлечение значительных инвестиций, в том числе иностранных, для создания транспортной и складской инфраструктуры.

Вячеслав Мартыненко рассказал, что в настоящее время уже готовится предпроектная документация создания центра, в проработке – организация совместно с таможней первого технического рейса в рамках нового сервиса.

"Реализация этого проекта позволит загрузить крупные транспортные компании региона, создать новые логистические мощности, обеспечив тем самым дополнительные доходы в краевой бюджет, а также новые рабочие места для приморцев", – подчеркнул Василий Усольцев.