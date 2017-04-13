Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

12 апреля 2017, 18:00
Владивостокская таможня начала выдачу ПТС на единичные транспортные средства

Владивостокская таможня начала выдачу ПТС на единичные транспортные средства

Первый ПТС в соответствии с временных порядком выдан 7 апреля

Владивостокская таможня возобновила выдачу паспортов транспортных средств (ПТС) на ввезенные после 15 февраля единичные автомобили, не оборудованные устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для выдачи ПТС лицо, ввозящие автомобиль, предоставляет на таможенный пост документы, необходимые таможенного оформления транспортных средств и выдачи ПТС, включая полученное свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), договор о приобретении УВЭОС в виде абонентского терминала "ЭРА-ГЛОНАСС" и расчет суммы утилизационного сбора. При этом в СБКТС должна быть отметка о приобретенной конкретной модели абонентского терминала и его идентификационном номере в привязке к номеру VIN автомобиля, на которое данное устройство должно быть установлено.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (№ ТР ТС 018/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (Технический регламент). В соответствии с которыми на автомобилях, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов (категорий M и N), должно быть установлено УВЭОС.

Выдача таможенными органами ПТС осуществляется в соответствии с Положением о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденным в соответствии с совместным приказом МВД России, Минпромэнерго России и Минэкономразвития России от 23 июня 2005 года № 496/192/134. Согласно данному положению представление документов, подтверждающих соответствие автомобиля Техническому регламенту, является обязательным как для юридических, так и для физических лиц.

С 16 февраля и по 10 апреля ввезено 4167 автомобилей, из которых по состоянию на 10.04.2017: оформлено в установленном порядке 3529 (2547 из которых выпущены и вывезены со складов временного хранения (СВХ), а 1620 находятся непосредственно на СВХ (из которых в отношении 638 не поданы таможенные декларации, а 982 оформлены в установленном порядке, но не вывезены по каким-либо причинам, не зависящим от таможенных органов). 

Все таможенные посты Владивостокской таможни обеспечены бланочной продукцией в необходимом количестве, что позволит избежать задержек в процессе оформления и выдачи ПТС.

Таможенные посты выдают ПТС (с внесением сведений об идентификационном номере УВЭОС в разделе "Особые отметки") на основании упомянутых документов, после их проверки.

Первый ПТС в соответствии с временных порядком выдан 7 апреля Первомайским таможенным постом на автомобиль "NISSAN X-TRAIL" 2010 года выпуска, ввезенный в адрес юридического лица.

10 апреля, было оформлено и выдано 14 ПТС на единичные автотранспортные средства. Сейчас уже порядка 100 заявок на выдачу ПТС поступило на таможенные посты.

Метки: ПТС, таможня, ЭРА-ГЛОНАСС

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Приморавтотранс" и "Лун Юнь" откроют логистический сервис для МТК "Приморье-1""Приморавтотранс" и "Лун Юнь" откроют логистический сервис для МТК "Приморье-1"
вчера, 19:20
В настоящее время за счет средств краевого и федерального бюджетов идет строительство автодорог в рамках МТК "Приморье-1"
На Дальнем Востоке планируют наладить производство малых самолётовНа Дальнем Востоке планируют наладить производство малых самолётов
вчера, 11:30
Под контролем Минпромторга уже ведется проектирование малых самолетов вместимостью до 9 человек
Японский институт разработал планы развития дальневосточных ТОРЯпонский институт разработал планы развития дальневосточных ТОР
11 апреля 2017, 12:50
Акцент сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства

Последние новости

Боевые корабли ТОФ России зашли в южнокорейский Пусан раньше чем там оказался авианосец из СШАБоевые корабли ТОФ России зашли в южнокорейский Пусан раньше чем там оказался авианосец из США
сегодня, 11:00
В Республику Корея зашел отряд кораблей Военно-морского флота России с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" во главе
Во Владивостоке откроется выставка советского дизайна 1950-1980-х годовВо Владивостоке откроется выставка советского дизайна 1950-1980-х годов
вчера, 18:40
Выставка пройдет в ЦСИ "Заря" с 19 апреля по 17 сентября 2017 года
Минздрав опроверг сообщения о планах лишить безработных полисов ОМСМинздрав опроверг сообщения о планах лишить безработных полисов ОМС
вчера, 17:40
Ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+