Владивостокская таможня начала выдачу ПТС на единичные транспортные средства

Владивостокская таможня возобновила выдачу паспортов транспортных средств (ПТС) на ввезенные после 15 февраля единичные автомобили, не оборудованные устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для выдачи ПТС лицо, ввозящие автомобиль, предоставляет на таможенный пост документы, необходимые таможенного оформления транспортных средств и выдачи ПТС, включая полученное свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), договор о приобретении УВЭОС в виде абонентского терминала "ЭРА-ГЛОНАСС" и расчет суммы утилизационного сбора. При этом в СБКТС должна быть отметка о приобретенной конкретной модели абонентского терминала и его идентификационном номере в привязке к номеру VIN автомобиля, на которое данное устройство должно быть установлено.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (№ ТР ТС 018/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (Технический регламент). В соответствии с которыми на автомобилях, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов (категорий M и N), должно быть установлено УВЭОС.

Выдача таможенными органами ПТС осуществляется в соответствии с Положением о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденным в соответствии с совместным приказом МВД России, Минпромэнерго России и Минэкономразвития России от 23 июня 2005 года № 496/192/134. Согласно данному положению представление документов, подтверждающих соответствие автомобиля Техническому регламенту, является обязательным как для юридических, так и для физических лиц.

С 16 февраля и по 10 апреля ввезено 4167 автомобилей, из которых по состоянию на 10.04.2017: оформлено в установленном порядке 3529 (2547 из которых выпущены и вывезены со складов временного хранения (СВХ), а 1620 находятся непосредственно на СВХ (из которых в отношении 638 не поданы таможенные декларации, а 982 оформлены в установленном порядке, но не вывезены по каким-либо причинам, не зависящим от таможенных органов).

Все таможенные посты Владивостокской таможни обеспечены бланочной продукцией в необходимом количестве, что позволит избежать задержек в процессе оформления и выдачи ПТС.