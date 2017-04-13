Минздрав опроверг сообщения о планах лишить безработных полисов ОМС

Безработных и самозанятых россиян не лишат бесплатных полисов ОМС, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай, комментируя соответствующие сообщения СМИ, сообщает ЕНВ.

В Минздраве опровергли сообщения о том, что самозанятые и безработные россияне могут лишиться права на полис ОМС. В ведомстве напомнили, что право на бесплатную медицинскую помощь закреплено в Конституции РФ.

Информаци о том, что безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств, говорится в комментарии Минздрава и Федерального фонда ОМС.

"Это неизменная и согласованная позиция министерства здравоохранения и ФОМС: Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия, работают они или нет. Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что ликвидации такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов.

Ранее о том, что Министерство здравоохранения совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) готовит поправки в законодательство, согласно которым бесплатных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) должны лишиться безработные и самозанятые россияне, сообщила газета "Известия" со ссылкой на доклад Минздрава "Об итогах работы Министерства здравоохранения России в 2016 году и задачах на 2017 год". Как уточняет издание, в случае одобрения подобной инициативы этим категориям граждан бесплатно будет полагаться только скорая помощь.​