Во Владивостоке откроется выставка советского дизайна 1950-1980-х годов

19 апреля в Центре современного искусства "Заря" открывается выставка Московского музея дизайна "Советский дизайн 1950-1980". Уникальный проект, с успехом прошедший в Москве и Роттердаме, продлится во Владивостоке до 17 сентября, сообщает ЕНВ.

"Советский дизайн 1950-1980" — результат четырехлетней работы сотрудников Московского музея дизайна с архивами советских дизайнеров, тщательного отбора экспонатов, наиболее ярко показывающих историю и достижения российского дизайна; это исследование нашей материальной культуры.В экспозиции — более 500 предметов: мебель, текстиль, бытовая техника и посуда, игрушки, плакаты, уникальные архивные материалы.

Разделы выставки представят различные аспекты жизни и материальной культуры советского гражданина: мир детства и игр, спорт и массовые мероприятия, досуг и хобби, обустройство домашнего быта, образование, наука и индустриальное производство. На выставке будут показаны объекты, образцы графического и промышленного дизайна, оригинальные чертежи и макеты из собрания Московского музея дизайна и частных коллекций, уникальные экспонаты, предоставленные дизайнерами и их семьями.

Советские дизайнеры стремились создавать долговечные и качественные вещи "вне времени". Ассортиментная политика государства и принципы модульного проектирования позволяли создавать унифицированные модели, которые могли быть адаптированы к различным социально-бытовым и культурным условиям. Такой разумный, "экологичный" подход стал "визитной карточкой" советской системы дизайна.

К выставке подготовленывидеоинтервью с ведущими дизайнерами советского времени: Юрием Соловьевым, Валерием Акоповым, Владимиром Рунге, Игорем Зайцевым, Светланой Мирзоян, Владимиром Анисимовым, Александром Ермолаевым. В рамках экспозиции будет показан уникальный документальный фильм "Дизайн в СССР", который был сделан специально для продвижения советского дизайна за рубежом.

В 2012 году выставка "Советский дизайн 1950-1980" открылась в ЦВЗ "Манеж", в 2015 с огромным успехом прошла в центральном выставочном зале Кунтсхал Роттердам (Роттердам, Нидерланды), а в 2018 будет представлена в Музее искусства и дизайна Атомиум (Брюссель, Бельгия).

ЦСИ "Заря" и Дальневосточный федеральный университет в рамках параллельной программы к выставкам "Советский дизайн 1950-1980" и "Материализация" проведут международную научно-практическую конференцию, посвященную теме современного предметного дизайна и развития этой дисциплины в России. Конференция пройдет на кампусе ДВФУ с 18 по 22 апреля.