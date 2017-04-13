В провинции Хэйлунцзян таможенники изъяли более тонны бивней мамонта

Таможенные органы в провинции Хэйлунцзян северо-восточного Китая заявили в среду, что они изъяли более тонны мамонтовой слоновой кости. Ценные реликты были ввезены в Поднебесную с территории Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Таможня Лубей обнаружила 107 бивней мамонта, 37 частей шерстяного рога носорога и 1.11 тонны нефрита в секретных отсеках грузовика, пытавшегося проникнуть в Китай через пункт пропуска Лубей.

Отмечается, что водитель грузовика сбежал после того, как ему сообщили, что грузовик, который по накладным перевозил сою, должен следовать на проверку. Он и владелец товара вскоре были пойманы.

"Владелец" ценных реликтов, гражданин КНР купил грузовик и соорудил в нем секретные отделения для контрабанды. Его обвинили в контрабанде товаров в соответствии с уголовным законодательством страны.

Сибирский регион России – основной источник бивней мамонта, являющегося сырьемдля изготовления слоновой кости. Зачастую бивниобнаруживают охотники во время таяния снега.