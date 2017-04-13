В Пекине полностью модернизируют медицинскую сферу

Теперь больницы Пекина будут напрямую сотрудничать с аптеками, а не с отдельными поставщиками препаратов
В связи с этим, эксперты уверены, что общая стоимость препаратов значительно снизится, в то время как цена больничных услуг увеличится в несколько раз. Тем самым, общая стоимость посещения врача останется на прежней уровне.
Реформа направлена на улучшение медицинских услуг. Кроме того, теперь у врачей будет меньше возможности заказывать дорогостоящие препараты и приборы, поскольку общий доход в государственных больницах в основном приходит от продажи лекарств, выписываемых по рецепту.
Ранее, в столице КНР чрезмерный расход лекарственных средств на препараты и оборудование привел к увеличению их стоимости на рынке и назначению врачами большого количества ненужных препаратов.
Некоторые врачи обвиняются в сговоре с фармацевтическими учреждениями. Они получали определенный процент от продажи большого количество дорогостоящих лекарств.
Чтобы уменьшить все последствия от сговора врачей с поставщиками лекарств и действовать в соответствии с интересами пациентов, власти Пекина решили улучшить структуру платных услуг и снизить цены на лекарства на 20 процентов.
Реформа охватывает более 435 медицинские услуги в более чем 3600 медицинских учреждений в Пекине, начиная от больниц верхнего уровня до сельских клиник.
Как полагается, специалисты станут лучше следить за медицинскими документами, чтобы заменить ими отдельные регистрационные бумаги, диагностику и лечение пациентов. Если ранее за регистрационный сбор житель Пекина выплачивал от 5 до 14 юаней каждый год, то теперь медицинские расходы для пациентов колеблются в диапазоне от 50 до 100 юаней в зависимости от врача. Но около 40 юаней жителям возвращаются через систему взносов.
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