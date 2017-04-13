Госдумой внесен законопроект о запрете использования социальных сетей подростками до 14 лет

Проект федерального закона закрепляет такие понятия как "социальная сеть", "пользователь", "владелец социальной сети", "сообщество в социальной сети" и некоторые другие типичные понятия. В случае принятия закона пользователь социальной сети будет именоваться "физическим лицом вне зависимости от гражданства, достигшим возраста 14 лет и заключившим с владельцем социальной сети пользовательское соглашение путём регистрации в данной социальной сети", сообщает ЕНВ.

Популярные в соцсетях "ники" также будут запрещены, регистрирующийся будет обязан ввести свои настоящие имя и фамилию. Не допускается и наличие нескольких интернет-страниц.

В новом законопроекте прописывается отношения пользователя и владельца соцсети, их взаимные права и обязанности, запреты и ограничения и другие принципы правового регулирования. Документ, по мнению его создателя, призван обеспечить безопасность, как пользователей, так и владельцев соцсети, при соблюдении прав и свобод гражданина законные отношения между пользователями. Делается акцент и на добровольное пользование соцсетью.

Помимо этого, вводится регулирование отдельных видов деятельности в социальных сетях, в том числе, популярная ныне реклама и интернет-бизнес. Так, вводится полный запрет на оказания магических услуг, сюда входит и народная медицина, а также запрещается распространение БАДов, наркотических и курительных смесей. А тем, кто не достиг 18 лет, не смогут покупать через интернет, в том числе, и соцсеть, товары и услуги.

Вместе с этим, Милонов предлагает ввести поправки в трудовой кодекс и кодекс об административных правонарушениях и другие нормативные акты. Так, депутат предложил изменить статью 57 ТК РФ. В новой редакции будет указано, что при заключении трудового договора работодателем в обязательном порядке будет прописываться запрет на пользование социальными сетями в рабочее время.

За нарушения правил размещения рекламы и ведения торговли в соцсетям будет назначаться штраф от тысячи до трехсот тысяч рублей.

"Принятие проекта необходимо ввиду отсутствия законодательного регулирования деятельности в социальных сетях. Социальная сеть — особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона. Особенно сейчас, когда возрастающее число пользователей социальных сетей становится лёгкой добычей для различного рода мошенников", — поясняется в записке к законопроекту.

К слову, пользователи социальных сетей сразу обрушились с критикой на новый законопроект. Так, они считают поправки в закон бессмысленными. Многие рассматривали закон как введение цензуры в интернете и "закручивании гаек".

Политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев предлагает также рассмотреть предлагаемый законопроект с точки зрения реализации предложенных мер. По мнению руководителя регионального политологического центра, принятие данного проекта поставит ряд неразрешимых на первом этапе проблем, связанных с оптимизацией соцсетей на территории РФ в соответствии с законом. "Как результат, данный закон не будет поспевать зареальной практикой, а значит, эффективность этого закона будет низкой, а многие его положения будут лишь декларативными", - отметил политолог.