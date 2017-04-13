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Общество

12 апреля 2017, 13:20
Госдумой внесен законопроект о запрете использования социальных сетей подростками до 14 лет

Госдумой внесен законопроект о запрете использования социальных сетей подростками до 14 лет

Авторство законопроекта принадлежит членкомитета Государственной Думы по международным делам Виталию Милонову

Проект федерального закона закрепляет такие понятия как "социальная сеть", "пользователь", "владелец социальной сети", "сообщество в социальной сети" и некоторые другие типичные понятия. В случае принятия закона пользователь социальной сети будет именоваться "физическим лицом вне зависимости от гражданства, достигшим возраста 14 лет и заключившим с владельцем социальной сети пользовательское соглашение путём регистрации в данной социальной сети", сообщает ЕНВ.

 Популярные в соцсетях "ники" также будут запрещены, регистрирующийся будет обязан ввести свои настоящие имя и фамилию. Не допускается и наличие нескольких интернет-страниц.

В новом законопроекте прописывается отношения пользователя и владельца соцсети, их взаимные права и обязанности, запреты и ограничения и другие принципы правового регулирования. Документ, по мнению его создателя, призван обеспечить безопасность, как пользователей, так и владельцев соцсети, при соблюдении прав и свобод гражданина законные отношения между пользователями. Делается акцент и на добровольное пользование соцсетью.

Помимо этого, вводится регулирование отдельных видов деятельности в социальных сетях, в том числе, популярная ныне реклама и интернет-бизнес. Так, вводится полный запрет на оказания магических услуг, сюда входит и народная медицина, а также запрещается распространение БАДов, наркотических и курительных смесей. А тем, кто не достиг 18 лет, не смогут покупать через интернет, в том числе, и соцсеть, товары и услуги.

Вместе с этим, Милонов предлагает ввести поправки в трудовой кодекс и кодекс об административных правонарушениях и другие нормативные акты. Так, депутат предложил изменить статью 57 ТК РФ. В новой редакции будет указано, что при заключении трудового договора работодателем в обязательном порядке будет прописываться запрет на пользование социальными сетями в рабочее время.

За нарушения правил размещения рекламы и ведения торговли в соцсетям будет назначаться штраф от тысячи до трехсот тысяч рублей.

"Принятие проекта необходимо ввиду отсутствия законодательного регулирования деятельности в социальных сетях. Социальная сеть — особый виртуальный мир, в котором человек проводит значительную часть своей жизни, вступает в контакт с другими людьми и, по сути, осуществляет все те же самые действия, что и в реальном мире. Нельзя допускать, чтобы эта сфера оставалась вне закона. Особенно сейчас, когда возрастающее число пользователей социальных сетей становится лёгкой добычей для различного рода мошенников", — поясняется в записке к законопроекту.

К слову, пользователи социальных сетей сразу обрушились с критикой на новый законопроект. Так, они считают поправки в закон бессмысленными. Многие рассматривали закон как введение цензуры в интернете и "закручивании гаек".

Политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев предлагает также рассмотреть предлагаемый законопроект с точки зрения реализации предложенных мер. По мнению руководителя регионального политологического центра, принятие данного проекта поставит ряд неразрешимых на первом этапе проблем, связанных с оптимизацией соцсетей на территории РФ в соответствии с законом. "Как результат, данный закон не будет поспевать зареальной практикой, а значит, эффективность этого закона будет низкой, а многие его положения будут лишь декларативными", - отметил политолог.

Метки: законопроект, подростки

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