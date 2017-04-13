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Стиль жизни

12 апреля 2017, 12:30
Приморская сцена Мариинки готовит грандиозную премьеру – балет "Спящая красавица"

Приморская сцена Мариинки готовит грандиозную премьеру – балет "Спящая красавица"

Масштабная постановка с классической хореографией Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева

В мае Приморская сцена Мариинского театра представит грандиозную премьеру сезона – балет Петра Чайковского "Спящая красавица" в хореографии Мариуса Петипа (редакция Константина Сергеева), выступления выдающегося корейского пианиста-виртуоза Сон Чжин Чо, а также насыщенную репертуарную афишу, сообщает ЕНВ.

В рамках симфонической программы Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева во Владивостоке 2 и 4 мая, выступит один из наиболее выдающихся музыкантов своего поколения – пианист-виртуоз Сон Чжин Чо (Южная Корея). Он является лауреатом и победителем многочисленных премий и наград, среди которых I премия и Золотая медаль Международного конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве, где молодой исполнитель стал первым корейским пианистом-победителем этого конкурса, а также – III премия XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Москве.

Во Владивостоке этот известный музыкант выступит в сольном концерте (2 мая), и вместе с симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижера из Сингапура Даррелла Анга (4 мая).

Событием, завершающим сезон 4 июня, станет грандиозная премьера балета Петра Чайковского "Спящая красавица" (26, 27, 28 мая, 2 и 4 июня). Красочная, масштабная постановка с классической хореографией Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева, декорациями и костюмами по эскизам Вячеслава Окунева готовится к постановке во Владивостоке в рамках программы "Русские сезоны" и в преддверии Года культурных обменов России и Японии. Спектакли пройдут при участии артистов балета из Японии.

Репертуарная афиша месяца насыщена событиями. Среди оперных постановок недавние премьеры Приморской сцены – "Макбет" (28 мая) и "Риголетто" Дж. Верди (1 июня). Кроме того, приморской публике в мае-июне представлены полюбившиеся спектакли на сказочный сюжет "Волшебная флейт" В.-А. Моцарта (1 мая), "Любовь к трём апельсинам" С. Прокофьева (5 мая),"Сказка о царе Салтане" (6 мая) и "Ночь перед Рождеством" (19 мая) Н. Римского-Корсакова, а также "Травиата" Дж. Верди (8 мая), "Тоска" Дж. Пуччини (13 мая), "Кармен" Ж. Бизе (3 июня).

Балетная труппа Приморской сцены в завершении сезона порадует публику выступлениями в спектаклях "Корсар" (7 мая), "Жар-птица" (9 мая), "Лебединое озеро" (12 мая), в одноактных балетах Джорджа Баланчина (14 мая), а также в постановках "Жизель" (18 мая) и "Кармен-сюита" (20 мая), показы которой приурочены к 50-летию спектакля и 85-летию со дня рождения композитора Родиона Щедрина.

Метки: Мариинский театр, Спящая красавица

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