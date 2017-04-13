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Общество

12 апреля 2017, 12:00
Минздрав может лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых

Минздрав может лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых

Этим категориям граждан будет полагаться только скорая помощь

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Это следует из доклада Минздрава "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год", сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Известия".

Согласно документу, этим категориям граждан будет полагаться только скорая медицинская помощь. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Чиновники полагают, что инициатива Минздрава действительно поможет сэкономить бюджетные средства, а вот эксперты в области медицины считают, что это приведет к росту нагрузки на скорую помощь.

В министерстве изданию подтвердили информацию о том, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Сейчас готовится законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования". Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы", — сказали в Минздраве.

Как отмечают в Минздраве, инициатива позволит снизить давление на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на страхование неработающих.

При этом в сфере здравоохранения полагают, что новая мера, напротив, увеличит расходы бюджетов, так как человек, которому легко и просто можно было помочь амбулаторно, в итоге будет проходить через "скорую" дорогостоящие процедуры в больницах.

Метки: Минздрав, ОМС

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