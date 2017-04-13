На Дальнем Востоке планируют наладить производство малых самолётов

На Дальнем Востоке планируют разместить производство по созданию самолётов для внутренних региональных и местных авиаперевозок, заявил заместитель министра РФ по развитию региона Артур Ниязметов, сообщает ЕНВ со ссылкой Минвостокразвития.

"Сегодня актуален вопрос модернизации авиапарка для внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Очевидно, что в макрорегионе парк воздушных судов устаревает, сейчас есть потребность в 136 самолетах и 46 вертолетах. Конечно, наилучший вариант – обеспечить регионы продукцией отечественных заводов", – отметил замминистра.

Под контролем Минпромторга сегодня уже ведется проектирование малых самолетов вместимостью до 9 человек. Воздушное судно такого класса разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С.А.Чаплыгина. Презентация самолета пройдет на авиасалоне МАКС-2017 в июле текущего года. Сертификацию самолета планируется завершить через 1,5 года.

"На Дальнем Востоке сегодня есть площадки и компетенции для размещения производства новых моделей самолетов. Например, в ТОР "Комсомольск", а Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта займется поиском инвестора", — отметил Артур Ниязметов.

Как отмечается, также актуален вопрос замены устаревающих самолетов большой пассажироввместимости на новые Л-410 УВП Е-20 и Ил-114-300 отечественного производства. Их планируют приобретать на Уральском заводе гражданской авиации, замена авиатехники может начаться с 2020 года, заявили в министерстве.