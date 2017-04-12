Правительство предлагает ввести в систему высшего образования новые специальности

29 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа "О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования". Так, правительство планирует внести новые специальности в вузы либо заменить текущие специальности более подходящими определениями. Окончательное решение будет известно 12 апреля, сообщает ЕНВ.

Например, если раньше человек, который заканчивал сестринское дело, выходил с корочкой "академической медицинской сестры", то теперь по окончании учебы студентка выйдет с профессией "Академическая медицинская сестра". Для мужчин – "академический медицинский брат".

В перечень математических и естественных наук добавили такую специальность высшего образования, как "Фундаментальная и прикладная физика", с квалификацией физик-преподаватель.

Специальность "врача педиатра общей практики" заменили на "врач-педиатр". Как известно, "врач-педиатр общей практики" - это врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и возраста. То есть семейный врач - это более широкое понятие, обычно такие врачи готовятся путем дополнительного обучения терапевтов. А врач педиатр это обычный детский врач. Из всего следует, что теперь пациенты будут лишены своего "семейного врача" и по каждому поводу должны обращаться к терапевту или педиатру.

Также изменения коснулись и квалификации "врач-стоматолог общей практики". Теперь специальность будет именоваться, как "врач-стоматолог". Непосредственно добавили специальность, как "Остеопатия" и квалификацию "врач-остеопат".

Квалификацию "врач общей практики" заменили на "врача-лечебника". В обязанности врача общей практики входит оказание первичной врачебной помощи, то есть это не узкий специалист, и его деятельность чем-то похожа на профессию медицинской сестры, только в более глубокой сфере деятельности. Обычно, врачами-лечебниками привыкли называть узких специалистов, которые помимо фундаментального медицинского образования проходили обучение отдельной профильной специальности. К ним относятся: гинеколог, хирург, невропатолог и другие. Таким образом, студент, который прошел обучение как врач общей практики и не получил профильное образование в сфере хирургии, может выполнять сложнейшие операции.

Возможно, во время обучения студенты смогут освоить все навыки многопрофильных врачей, но добавит ли это профессионализма в одной сфере, остается вопросом. Тогда организациям придётся за небольшой отрезок времени вносить изменения в образовательную программу, чтобы данные изменения не коснулись перевода студентов или, если образовательная организация после вступления в силу ФГОС ВО разрабатывает новую образовательную программу, перевод обучающихся необходим.

Отметим, что необходимость перевода обучающихся на новый стандарт образовательная организация устанавливает самостоятельно.