Исследование: Что такое коррупция?

26 марта 2017 года по всей России прошли несанкционированные акции протеста против коррупции. Организатором мероприятий был объявлен Алексей Навальный, чей Фонд по борьбе с коррупцией более чем за месяц до этого опубликовал в сети интернет расследование об активах премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел социологический опрос в дальневосточных субъектах России, выяснив, что именно дальневосточники понимают под коррупцией, сообщает ЕНВ.

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" на следующий день после митингов начал опрос населения регионов Дальнего Востока, о том, что такое коррупция. Всего за десять дней исследования было опрошено чуть более 8,5 тысяч респондентов.

Более половины из них (54,5%) отождествили коррупцию с прямым воровством и казнокрадством. Респонденты отмечали, что в последнее время участились случаи резонансных коррупционных дел в стране и в регионах. Так, по данным исследования центра, в Приморском крае в течение последних пяти лет количество громких уголовных дел на политической арене неуклонно росло.

18,7% опрошенных обратили внимание на массовый характер коррупции. По мнению без малого пятой части респондентов опроса, коррупция заключается не только в хищении государственных средств различными способами, но и в их растрате, "освоении" и "распиле", а также в любом использовании служебных полномочий с целью наживы. К понятию коррупции данная часть респондентов отнесла взяточничество, причем не только в смысле получения денежных средств, но и их дачу.

14,5% дальневосточников подошли к вопросу об определении коррупции наиболее комплексно. Под коррупцией они понимают не только различные способы воровства, любое использование власти в корыстных интересах или интересах третьих лиц (например, бизнеса). Как отмечают эксперты, такое понимание коррупции наиболее близко к юридически закрепленному термину.

По словам ведущего политолога Приморского края, доцента кафедры конституционного и административного права ДВФУ Натальи Коломейцевой, федеральный закон о противодействии коррупции в настоящее время предусматривает различные виды коррупционной деятельности. Законодатель исходит из того, что под коррупцией следует понимать любое действие или бездействие, ведущее к использованию отношений в сфере реализации полномочий органами государства в негосударственных и необщественных целях.

12,3% респондентов опроса ЦСИ "Чёрный куб" связали с коррупцией взаимодействие политики и бизнеса. Впрочем, такая трактовка идет в разрез с устоявшейся практикой. В условиях рыночной экономики ресурсов для проведения политики и выполнения обязательств у государства недостаточно, следовательно, возникает потребность в проведении конкурсов на заключение госконтрактов. Крупнейшие корпорации страны также основаны на взаимодействии частного капитала и государственного.

"Как показало исследование центра, жители Дальнего Востока весьма по-разному и чаще не совсем точно понимают суть термина "коррупция", – отмечает директор ЦСИ "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Это подтверждает тезис о том, что недавние акции протеста в нашей стране, несмотря на резонанс в большом количестве СМИ и социальных медиа, в самом обществе во многом остались незамеченными. Ставка оппозиции на фактор коррупции вряд ли серьезно поможет им в преддверии президентских выборов. В сознании наших граждан происходящие процессы слабо коррелируют с деятельностью нынешнего главы государства, а сама коррупция за последние годы стала атрибутом власти скорее на местах, что во многом объясняет активизацию борьбы с коррупцией в субъектах страны, в том числе, и на Дальнем Востоке", — заключил политолог.