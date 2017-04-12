Шри Шри Рави Шанкар: Первопричина всех мировых проблем – это стресс

В конце прошлой недели всемирно известный общественный деятель, выдающийся гуманитарный и духовный лидер из Индии Шри Шри Рави Шанкар провел пресс-конференцию во Владивостоке, на которой присутствовали ведущие СМИ и Почетные Гости: Генеральный консул республики Индия во Владивостоке Господин ВИВЕК Сингх, Веселов Михаил Витальевич - Вице-президент Приморской торгово-промышленной палаты, генеральный директор ООО "Приморский Девелопмент" Господин Ганди Сунил, сообщает ЕНВ.

"Если ты думаешь, что ты слабый – то ты слабый. Если ты думаешь, что ты сильный – значит ты сильный" - эта фраза Шри Шри Рави Шанкара, к которой прислушиваются миллионы людей по всему миру, дала старт мероприятию. С приветственным словом выступила Татьяна Поронова, президент организации "Искусство Жизни". После чего вступительную речь произнес сам Гость.

"Рад снова вернуться в Россию. Мне много рассказывали о городе Владивостоке люди, с которыми мы встречались в разных уголках планеты, они говорили, что обязательно нужно сюда приехать. Считаю, что мир - это одна большая семья. Наша организация помогает людям ощутить это единение с миром, где должен расти не только национальный валовый продукт, но и валовый продукт счастья. Именно на это и направленна наша деятельность", - рассказал Шри Шри Рави Шанкар.

Вопросы, которые задавали Господину Шри Шри были актуальны как для каждого жителя мира, так и для человечества в целом: терроризм, курение и алкоголизм, а также как достичь счастья и мира во всем мире. Также на пресс-конференции Рави Шанкар выразил свои соболезнования жителям Петербурга о случившемся теракте 3 апреля в метро.

Ежегодно Шри Шри Рави Шанкар посещает от 30 до 40 стран, иллюстрируя свой призыв к глобализации мудрости. Его видение общества, свободного от насилия и стресса через возрождение общечеловеческих ценностей, вдохновляет миллионы людей расширить сферы ответственности и работать над улучшением мира.