В России урежут программу по развитию водохозяйственного комплекса до 2020 года

Анализ реализации мероприятий Программы в 2012-2016 годах, показал низкую степень участия предприятий, в части их долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, малую заинтересованность субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий по строительству и реконструкции комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, а также негативную экономическую конъюнктуру, в рамках корректировки Программы расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, направленные на софинансирование мероприятий по строительству и (или) реконструкции комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, предлагается исключить, сообщает ЕНВ.

Если смотреть на целевые индикаторы, то они упали, практически на 15% от ожидаемых. К примеру, предполагаемый показатель количества проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам был заявлен 191, а по итогу оказался 64.

Также, количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети – показатель скорректирован с 2 453 до 1 270 единиц пропорционально сокращению общего объема финансирования.

Поэтому, финансирование данной программы урезали. Если на 2017 год выделили 116 млн. рублей, то на 2018 год – 97,8 млн. рублей, 2019 год – 95,6 млн. рублей. Снижение объёмов финансирования, таким образом, составляет около 15 %.

В части направления на общие нужны также понизили общий объём бюджета. 2016 год – 1 465,4 млн. рублей, 2017 год – 1 368,9 млн. рублей,2018 год – 1 343,3 млн. рублей, 2019 год – 1 316,2 млн. рублей, что также имеет особое значение.

В части капитальных вложений в объекты капитального строительства федеральной собственности объёмы финансирования приведены в соответствие с Законом о бюджете на 2016 год; 2017 – 2019 годы – в соответствие с лимитами бюджетных обязательств, установленными Законом о бюджете на 2017 – 2019 годы.