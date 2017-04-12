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Экономика

11 апреля 2017, 12:50
Японский институт разработал планы развития дальневосточных ТОР

Японский институт разработал планы развития дальневосточных ТОР

Акцент сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства

В Якутске презентовали проект Плана перспективного развития ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы". Представители региональных и муниципальных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества Республики Саха (Якутия) в ходе совещания оценили представленные наработки, предложили дополнительные направления по развитию ТОР со стороны региона, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Сегодня планы перспективного развития (ППР) создаются сразу для десяти ТОР Дальнего Востока. Разработчиком выступает консорциум компаний "Исследовательский Институт Номура" (Япония) и "Финансовый и организационный консалтинг" (Москва), работающий по заказу Корпорации развития Дальнего Востока.

"Территория ТОР сформирована с перспективой развития на 70 лет. Её развитие требует комплексного подхода. Исследование позволит оценить перспективные отрасли экономики и конкурентоспособные сегменты рынков для развития в ТОР, определить возможности реализации инвестиционных проектов и наличие делового спроса у потенциальных инвесторов. Важным в анализе является профиль резидентов ТОР и разработка системы работы с компаниями – потенциальными инвесторами данных площадок", - прокомментировал генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов.

Согласно материалам разработчиков, основной вектор развития ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" видится в поддержке инновационных производств и сервисов Республики Саха (Якутия). При этом акцент сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Игорь Никифоров, отметил, что "поэтапный план реализации проекта позволит определить детальную стратегию развития".

В ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" предполагается реализация проектов в сфере сельского хозяйства, рыбоводства и производства пищевых продуктов, а также ювелирной промышленности и производства строительных материалов. В пределах региона отсутствуют серьезные конкуренты на рынке круглогодичных производителей сельхозпродукции и производителей рыбной продукции искусственного выращивания. Соответственно, есть потенциал для роста рынка иностранных технологий и оборудования.

По словам генерального директора ООО "Финансовый и организационный консалтинг" Виталия Дербеденева, важно усилить обозначившуюся роль ТОР в качестве инструмента поддержки малого и среднего предпринимательства, инновационных и высокотехнологичных производств. Развитие ТОР и ее резидентов решают задачу роста качества и безопасности жизни в суровых климатических условиях: создаются новые высокотехнологичные рабочие места на территории Якутской агломерации, обеспечивается производство востребованной продукции.

В настоящий момент институт "Номура" совместно с ООО "Финансовый и организационный консалтинг"  также разработал планы для ТОР "Большой Камень", ТОР "Михайловский", ТОР "Приамурская", ТОР "Амуро-Хинганская", ТОР "Горный воздух", ТОР "Южный", ТОР "Белогорск", ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы", ТОР "Камчатка", ТОР "Беринговский".

В течение месяца уже состоялась серия презентаций и совещаний по подготовке планов перспективного развития ТОР в Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской областях, Приморском крае.

"Когда мы рисуем будущий образ ТОР, то обращаем пристальное внимание на изучение тенденций вокруг целевой территории (изменяющиеся потребности людей, глобализация экономики, технологические тренды и пр.), ресурсы региональной экономики, инфраструктуру и кадры. При этом мы стараемся четко отобразить ту ценность, которую рассчитываем получить, и пути достижения обозначенных целей", - изложил основной подход руководитель департамента инфраструктуры Института Номура Хидеюки Ямада..

Метки: Корпорации развития Дальнего Востока, ТОР

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