Определен порядок финансирования ТОРов до 2020 года

На обсуждение на сайт федерального портала нормативных правовых актов были выставлены проекты о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 630 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск", о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 878 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский" и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", сообщает ЕНВ.

Правительство Российской Федерации предлагает в рамках 2015-2020 годов выделить на создание и развитие территории социально-экономического развития "Хабаровск" сумму, не превышающую 2319,17 млн. рублей. На создание и развитие территории социально-экономического развития "Надеждинская" 3739,9 млн. рублей. А также, ТОР "Михайловский" 709,72 млн. рублей и ТОР "Камчатка" не менее 5727,5 млн. рублей.

Также, стоит отметить, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" за счет средств региональногобюджета и внебюджетных источников осуществляется в 2015 - 2020 годах в размере не менее 2298,76 млн. рублей, "Надеждинской" - не менее 2001,1 млн. рублей, "Михайловской" - не менее 2219 млн. рублей, а "Камчатка" - 2737,44 млн. рублей.

Для обеспечения перспективного развития территории опережающего социально-экономического развития ТОР "Хабаровск" необходимый объем финансирования по электросетевой инфраструктуре составляет 1 264,35 млн. руб. Также, с учётом использования газа для строительства доплощадочного газопровода, газораспределительного пункта на площадке "Ракитное" и внутриплощадочных сетей газоснабжения потребуется около 28,68 млн. руб.

На нужды по водоснабжению и водоотведению необходимый объем финансирования за счёт КБ составляет 1303,09 млн. руб. за счёт составляет ФБ 281,33 млн. руб. Например, на одну линевую канализацию уйдёт 218,6 млн. руб. А на дорожную инфраструктуру государство предлагает потратить необходимый объем финансирования за счёт КБ составляет 995,67 млн., за счёт ФБ составляет 520,63 млн. руб.

На площадке ТОР "Надеждинская" будет происходить организация транспортно-логистического комплекса (ТЛК). Как отмечают эксперты, проект будет способствовать развитию евроазиатских транспортных связей путем интегрирования в транспортную систему Азиатско-Тихоокеанского региона, в качестве базового логистического центра в составе международного транспортного коридора "Приморье-1". Проект будет реализован до 2020 года, а срок его окупаемости составит менее 6 лет.

На площадках ТОР "Михайловский" будут реализованы проекты ООО "Русагро-Приморье" и ООО "Мерси трейд".

Напомним, основной целью проектов является строительство 10 свинокомплексов на 2 750 голов свиноматок, что позволит производить 79 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год. Будут построены племенная ферма, ферма карантина, центр по производству семени, цех по убою мощностью 125 голов в час с цехом утилизации, комплекс по производству комбикормов мощностью 240 тыс. тонн в год, элеватор на 120 тыс. тонн зерна, завод по глубокой переработке сои мощностью 400 тыс. тонн в год, оборудованы площадки для автотранспортного парка и машинно-транспортной станции.

Помимо этого, в рамках выделенных средствв ТОР "Камчатка" предусмотрено строительство объектов инфраструктуры, в частности, в области электроснабжения(2331,89 млн. руб.), связи (5 млн. руб.),газоснабжения (60 млн. руб.), дорожная инфраструктура(1057,48 млн. руб.)

"Данные проекты уже начинают свою реализацию, - отмечает ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева. – По ним уже идут инвестиции, проводятся экспертизы проектов, выделяется земля. Предварительные консультации в правительстве уже прошли, "дорожные карты" по реализации проектов могут быть предоставлены. В результате на Дальнем Востокепоявляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет", - заключила эксперт.