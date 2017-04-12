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Экономика

11 апреля 2017, 12:20
Определен порядок финансирования ТОРов до 2020 года

Определен порядок финансирования ТОРов до 2020 года

Больше всего федеральных средств получит ТОР "Надеждинская"

На обсуждение на сайт федерального портала нормативных правовых актов были выставлены проекты о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 630 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск", о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 878 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Михайловский" и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", сообщает ЕНВ.

Правительство Российской Федерации предлагает в рамках 2015-2020 годов выделить на создание и развитие территории социально-экономического развития "Хабаровск" сумму, не превышающую 2319,17 млн. рублей. На создание и развитие территории социально-экономического развития "Надеждинская" 3739,9 млн. рублей. А также, ТОР "Михайловский" 709,72 млн. рублей и ТОР "Камчатка" не менее 5727,5 млн. рублей.

Также, стоит отметить, что финансовое обеспечение мероприятий по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск" за счет средств региональногобюджета и внебюджетных источников осуществляется в 2015 - 2020 годах в размере не менее 2298,76 млн. рублей, "Надеждинской" - не менее 2001,1 млн. рублей, "Михайловской" - не менее 2219 млн. рублей, а "Камчатка" - 2737,44 млн. рублей.

Для обеспечения перспективного развития территории опережающего социально-экономического развития ТОР "Хабаровск" необходимый объем финансирования по электросетевой инфраструктуре составляет 1 264,35 млн. руб. Также, с учётом использования газа для строительства доплощадочного газопровода, газораспределительного пункта на площадке "Ракитное" и внутриплощадочных сетей газоснабжения потребуется около 28,68 млн. руб.

На нужды по водоснабжению и водоотведению необходимый объем финансирования за счёт КБ составляет 1303,09 млн. руб. за счёт составляет ФБ 281,33 млн. руб. Например, на одну линевую канализацию уйдёт 218,6 млн. руб. А на дорожную инфраструктуру государство предлагает потратить необходимый объем финансирования за счёт КБ составляет 995,67 млн., за счёт ФБ составляет 520,63 млн. руб.

На площадке ТОР "Надеждинская" будет происходить организация транспортно-логистического комплекса (ТЛК). Как отмечают эксперты, проект будет способствовать развитию евроазиатских транспортных связей путем интегрирования в транспортную систему Азиатско-Тихоокеанского региона, в качестве базового логистического центра в составе международного транспортного коридора "Приморье-1". Проект будет реализован до 2020 года, а срок его окупаемости составит менее 6 лет.

На площадках ТОР "Михайловский" будут реализованы проекты ООО "Русагро-Приморье" и ООО "Мерси трейд".

Напомним, основной целью проектов является строительство 10 свинокомплексов на 2 750 голов свиноматок, что позволит производить 79 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год. Будут построены племенная ферма, ферма карантина, центр по производству семени, цех по убою мощностью 125 голов в час с цехом утилизации, комплекс по производству комбикормов мощностью 240 тыс. тонн в год, элеватор на 120 тыс. тонн зерна, завод по глубокой переработке сои мощностью 400 тыс. тонн в год, оборудованы площадки для автотранспортного парка и машинно-транспортной станции.

Помимо этого, в рамках выделенных средствв ТОР "Камчатка" предусмотрено строительство объектов инфраструктуры, в частности, в области электроснабжения(2331,89 млн. руб.), связи (5 млн. руб.),газоснабжения (60 млн. руб.), дорожная инфраструктура(1057,48 млн. руб.)

"Данные проекты уже начинают свою реализацию, - отмечает ведущий политолог Приморского края Наталья Коломейцева. – По ним уже идут инвестиции, проводятся экспертизы проектов, выделяется земля. Предварительные консультации в правительстве уже прошли, "дорожные карты" по реализации проектов могут быть предоставлены. В результате на Дальнем Востокепоявляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет", - заключила эксперт. 

Метки: ТОР, финансирование

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