Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

11 апреля 2017, 12:00
В правительстве предложили пресечь деятельность перекупщиков в сфере культуры

В правительстве предложили пресечь деятельность перекупщиков в сфере культуры

В этих целях разработаны также поправки в КоАП

Правительство предлагает добавить статью 52,1, которая содержит следующее: "Статья 52.1. Порядок реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые организациями, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств, и музеями".  Эти поправки был опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актовов, сообщает ЕНВ.

До 2010 года действовало письмо Минкультуры СССР от 19.07.1989 №2614-06/10-46 "О Порядке возврата театральных билетов", в соответствии с которым лицо, которое приобрело билет, имело право возвратить его не позднее чем за трое суток с возмещением 50% стоимости билета.

В связи с отменой штрафных санкций при возврате билетов на культурно-зрелищные мероприятия обострилась проблема, связанная с недобросовестными покупателями, приобретающими билеты на культурно-зрелищные мероприятия с единственной целью их перепродажи.

Теперь же, реализация (продажа, распространение) или возврат билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые организациями, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств и музеями, с нарушением порядка, установленного законодательством о культуре, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 35 до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 200 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц – от 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Порядок возврата билетов предлагается устанавливать организациям культуры по согласованию с учредителем. Кроме того, для достижения целей законопроекта предлагается запретить реализацию билетов по цене выше стоимости услуги, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия наряду с организацией культуры могут заниматься только уполномоченные такой организацией лица на основании соответствующего договора.

Также законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные мероприятия. 

Метки: КоАП, перекупщики

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Шри Шри Рави Шанкар: Первопричина всех мировых проблем – это стрессШри Шри Рави Шанкар: Первопричина всех мировых проблем – это стресс
вчера, 14:10
Духовный лидер впервые побывал во Владивостоке
WWF поддержит лучший проект по освоению "дальневосточного гектара"WWF поддержит лучший проект по освоению "дальневосточного гектара"
08 апреля 2017, 20:10
Лучший проект сможет претендовать на финансовую поддержку
Состоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во ВладивостокеСостоялось открытие центра современного искусства "Артэтаж" во Владивостоке
07 апреля 2017, 16:10
В 2017 году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка

Последние новости

Правительство предлагает ввести в систему высшего образования новые специальностиПравительство предлагает ввести в систему высшего образования новые специальности
сегодня, 00:00
Также обсуждается вопрос о замене специальностей более подходящими терминами, которые характеризуют профессию
В конце апреля Синдзо Абэ посетит с рабочим визитом РоссиюВ конце апреля Синдзо Абэ посетит с рабочим визитом Россию
вчера, 23:20
Встреча планировалась заранее в рамках интенсификации российско-японского диалога
Исследование: Что такое коррупция?Исследование: Что такое коррупция?
вчера, 22:10
Более половины опрошенных отождествили коррупцию с прямым воровством и казнокрадством

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+