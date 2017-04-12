В правительстве предложили пресечь деятельность перекупщиков в сфере культуры

Правительство предлагает добавить статью 52,1, которая содержит следующее: "Статья 52.1. Порядок реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые организациями, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств, и музеями". Эти поправки был опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актовов, сообщает ЕНВ.

До 2010 года действовало письмо Минкультуры СССР от 19.07.1989 №2614-06/10-46 "О Порядке возврата театральных билетов", в соответствии с которым лицо, которое приобрело билет, имело право возвратить его не позднее чем за трое суток с возмещением 50% стоимости билета.

В связи с отменой штрафных санкций при возврате билетов на культурно-зрелищные мероприятия обострилась проблема, связанная с недобросовестными покупателями, приобретающими билеты на культурно-зрелищные мероприятия с единственной целью их перепродажи.

Теперь же, реализация (продажа, распространение) или возврат билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые организациями, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств и музеями, с нарушением порядка, установленного законодательством о культуре, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 35 до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 200 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц – от 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Порядок возврата билетов предлагается устанавливать организациям культуры по согласованию с учредителем. Кроме того, для достижения целей законопроекта предлагается запретить реализацию билетов по цене выше стоимости услуги, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия наряду с организацией культуры могут заниматься только уполномоченные такой организацией лица на основании соответствующего договора.

Также законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные мероприятия.