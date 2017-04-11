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Общество

11 апреля 2017, 00:00
В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. начальника ДМУ

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. начальника ДМУ

Она обвиняется в халатности

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника Дальневосточного высшего мореходного училища (филиала) ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, обвиняемая с декабря 2015 по сентябрь 2016 года не надлежаще исполняла обязанности по должности. В результате 9 сентября 2016 года 18-летний обучающийся при прохождении занятий по профессионально-прикладной физической подготовке (гребле на ялах), наступил в бетонный лоток, предназначенный для слива дождевых вод, который не смог бы обнаружить из-за наличия густой растительности. После этого он упал на оборванный провод воздушной линии передачи, находящейся под напряжением в траве и  визуально не наблюдаемый. Молодой человек погиб от поражения электрическим током. 

Вместе с тем, до случившегося обвиняемая не приняла соответствующих мер по проведению проверки безопасности земельного участка. Также, достоверно зная о нахождении на территории указанного земельного участка объекта повышенной опасности – воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ, расположенной непосредственно на месте проведения профессионально-прикладных занятий по физической подготовке (гребля на ялах) обучающихся, не приняла мер к устранению этого объекта и не выяснила его принадлежность, при этом, сама утвердила график занятий на указанном участке.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Метки: ДМУ, халатность

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