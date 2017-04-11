Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

10 апреля 2017, 20:00
Мосгорсуд признал законным отстранение с поста мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Мосгорсуд признал законным отстранение с поста мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе

Московский городской суд признал законным отстранение от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на время предварительного расследования и судебного разбирательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на передает РАПСИ.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Пушкарева и оставил без изменений решение Басманного районного суда Москвы от 9 марта 2017 года, в соответствии с которым обвиняемый временно отстранён от должности главы города Владивостока.

Ранее судом до 30 мая был продлен арест в отношении Пушкарева и директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Брат бывшего мэра Андрей Пушкарев, обвиняемый в соучастии в коммерческом подкупе, оставлен под домашним арестом на этот же срок.

Следствие полагает, что в 2009–2014 годах бывший чиновник, действуя вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, организовал приобретение МУПВ "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. Как отмечают в пресс-службе Следственного комитета РФ, возглавляют и контролируют "Востокцемент" близкие родственники главы города, в числе которых брат мэра, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города Владивостока. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 миллионов рублей, следует из материалов дела.

Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию "Дороги Владивостока" ущерба в сумме более 158 миллионов рублей и образования кредиторской задолженности в сумме более 800 миллионов рублей, считает следствие.

Метки: мэр, Пушкарев

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. начальника ДМУВ Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. начальника ДМУ
сегодня, 00:00
Она обвиняется в халатности
Каким представляется Приморье для туристов из КитаяКаким представляется Приморье для туристов из Китая
вчера, 17:00
Журналисты проанализировали мнения китайцев о Владивостоке
В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении начальника образования Светланы ТребиловойВ Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении начальника образования Светланы Требиловой
вчера, 15:50
Подозреваемая в целях материального обогащения склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства

Последние новости

Ударная группа американского флота выдвигается к Корейскому полуостровуУдарная группа американского флота выдвигается к Корейскому полуострову
вчера, 16:10
Авианосец ВМС США отправится из Сингапура на Корейский полуостров
Главы стран АТР участвуют в конференции по международному сотрудничествуГлавы стран АТР участвуют в конференции по международному сотрудничеству
вчера, 15:50
Саммит проходит с 9 по 10 апреля 2017 года
Китай в несколько раз обогнал другие страны АТР по сотрудничеству с Приморьем в сфере торговлиКитай в несколько раз обогнал другие страны АТР по сотрудничеству с Приморьем в сфере торговли
вчера, 14:00
Соответствующие данные опубликовали специалисты Приморскстата и Дальневосточного таможенного управления

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению

Самые популярные

Горячие обсуждения

31.03.2017 15:10
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество 4
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки 3
03.04.2017 13:20
В Приморском крае отметят юбилей дружбы с японской префектурой Тояма 2
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+