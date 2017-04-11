Каким представляется Приморье для туристов из Китая

Экспертами отмечается рост потока китайских туристов в Приморский край. В 2016-м примерно 350 тысяч туристов КНР приезжало в регион, а это на 70% больше, в прошедшие годы. Эта тенденция по подсчетам специалистов будет только расти. В связи с этим корреспондентам захотелось узнать привлекательность края в глазах иностранцев, сообщает ЕНВ.



В Приморский край китайские туристы, в первую очередь, приезжают благодаря выгодному экономическому тарифу, близости двух стран, чистым, в сравнении с китайскими, пляжами. Во Владивостоке увеличилось количество как хостелов, так и элитных отелей. В большинстве своем край посещают жители приграничных районов, однако многие едут и из центральной части КНР.

Жители Китая поделились своими мыслями с ИА "Дейта":

"Во Владивостоке меня больше привлекла красивейшая природа и свежий, чистый воздух, - рассказывает Юфань Динь из города Чунцин. – Воздух в России действительно завораживающий. И еще, у вас я в первый раз могла наблюдать медуз в море".



Жители Китая очень хорошо проинформированы о том, что Владивосток является столицей региона. Однако город, по сравнению даже с провинциальными городами Китая, совсем маленький. "Если бы в нашей стране был Владивосток, он бы непременно стал небоскребным городом", - уверена Юфань Динь.



Другая представительница Китая из Пекина по имени Тинь Тинь тоже обожает Владивосток за его побережья и природу. Она была здесь уже три раза. "В Китае, где также огромное количество пляжей, они чаще всего недоступны. У вас леса, море и песок расположены прямо в черте города, люди могут искупаться прямо в городе. В Китае более сложная система, если и есть в городе пляжи, то, как правило, они лучше обустроены", - рассказывает туристка. Но, как она говорит, чтобы добраться до пляжей Китая, нужно более двух с половиной часов.



Юфань Динь также отмечает, что, по ее мнению, российская молодежь раскована и живет более беззаботной жизнью, чем китайская. Люди занимаются творчеством, пытаются самореализоваться. "У нас молодежь очень рано задумывается о создании собственной семьи, о реализации в карьере, о своем доме. Общаясь с русскими людьми, я понимаю, что в раннем возрасте эти вопросы их практически не волнуют".



Постоянный гость Владивостока Шайлок Ян из Чаньчуня также уверен, что жители нашего города несколько отличаются, как от китайцев, так и от россиян из других регионов. "Русские люди очень глубоки. Общаясь с ними, понимаешь, что они смотрят на мир очень широко, а молодежь в России - очень эрудированная и интеллектуальная". Удивляются китайцы веселости и дружелюбию приморцев. Как отмечают туристы, до этого они слышали о закрытости и угрюмости русских.



И все-таки, опрошенные отмечают отсталость Владивостока в плане модернизации от городов Китая. Старые, неудобные, типовые дома, плохие дороги – все это очевидно, но, по словам гостей, впечатление от архитектуры все же остается приятное. "У нас даже в средних городках есть метро, в отличие от России. Но замечаешь, что модернизация городов идет. Они становятся все лучше", - комментирует Юфань Динь.