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В мире

10 апреля 2017, 16:10
Ударная группа американского флота выдвигается к Корейскому полуострову

Ударная группа американского флота выдвигается к Корейскому полуострову

Авианосец ВМС США отправится из Сингапура на Корейский полуостров

Ударная группа ВМС США будет двигаться в направлении западной части Тихого океана вблизи Корейского полуострова в качестве демонстрации силы, как сообщил  в субботу официальный представитель США в связи с растущей озабоченностью по поводу программы вооружений Северной Кореи, сообщает ЕНВ со ссыткой на REUTERS.

 Ранее в этом месяце Северная Корея провела испытания ракеты жидкостной баллистической ракеты типа Scud с жидким топливом. Американские военные утверждают, что ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.

По словам чиновника, который не был уполномочен говорить со средствами массовой информации и просил анонимности, ударная группа включает в себя авианосец и отправится из Сингапура на Корейский полуостров.

"Мы считаем, что усиление нашего присутствия в этом регионе необходимо", - сказал чиновник, сославшись на тревожное поведение Северной Кореи.

Третий флот ВМС США заявил, что ударная группа была направлена ​​на север, но не уточнила назначения. Он добавил, что военные корабли будут работать в западной части Тихого океана.

В этом году официальные лица Северной Кореи, в том числе лидер Ким Чен Ын, неоднократно указывали на испытание межконтинентальной баллистической ракеты, возможно, уже 15 апреля - 105-летие основателя Северной Кореи, который ежегодно отмечается как "День солнца".

Ранее президент США Дональд Трамп и китайский президент Си Цзиньпин встретились во Флориде, где Трамп настаивал на объединении усилий по сдерживанию ядерной программы Северной Кореи.

Помощники Трампа по национальной безопасности завершили обзор вариантов США, чтобы попытаться обуздать ядерно-ракетные амбиции Северной Кореи. К ним относятся экономические и военные меры, но они больше склоняются к санкциям и усилению давления на Пекин, чтобы обуздать своего затворника.

Хотя вариант упреждающих военных ударов по Северной Корее не исключается, в обзоре делается упор на менее рискованные шаги и делается акцент на прямых военных действиях.

Трамп говорил с действующим президентом Южной Кореи Хвангом Кеноменом в пятницу, заявил Белый дом в субботу в заявлении, в котором не упоминается ударная группа.

Метки: Северная Корея, США, флот

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