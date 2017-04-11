В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении начальника образования Светланы Требиловой

По ходатайству следователя следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

Напомним, 5 апреля 2017 года в ходе проверки заявления депутата Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Владимира Хмелева о коррупции в отделе образования администрации Партизанска его доводы нашли полное подтверждение. В течение всего дня следователи отдела Следственного комитета по г. Партизанску, привлеченные сотрудники полиции опросили значительное количество работников образования, которые дали аргументированные и достаточные доказательства, на основе которых руководитель отдела образования Светлана Требилова была задержана сотрудниками ФСБ.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая из корыстных побуждений, в целях материального обогащения склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности.

Денежные средства она получала до 3 апреля 2017 года. Всего за все время у граждан незаконно изъято и передано злоумышленнице более 1 млн. рублей денежных средств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УМВД России по Приморскому краю. Расследование уголовного дела ведут следователи регионального Следственного комитета России.