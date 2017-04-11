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Политика

10 апреля 2017, 15:50
Главы стран АТР участвуют в конференции по международному сотрудничеству

Главы стран АТР участвуют в конференции по международному сотрудничеству

Саммит проходит с 9 по 10 апреля 2017 года

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отправился в Японию в составе делегации региона. Глава края возглавил региональную делегацию на 22-ом саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, сообщает ЕНВ.

Саммит проходит с 9 по 10 апреля. Как сообщили изданию в департаменте международного сотрудничества края, международный форум в этом году затрагивает проблемы восстановление территорий после пожаров и стихийных бедствий, туристических связей между странами и экономического сотрудничества.

В конференции участвуют пять регионов-партнеров. Россию представляет Приморский край, регионы других стран - японская префектура Тоттори, китайская провинция Цзилинь, провинции республики Корея - Кангвон и центральный аймак Монголии. Главы регионов прибыли в составе делегаций на конференцию, во время которой принимаются стратегические решения в развитии торговли, экономики, инвестиций и культуры.

Экспертами высказано мнение о том, что в рамках форума Владимир Миклушевский подпишет соглашения о сотрудничестве с губернатором префектуры Тоттори Хираи Синдзи. Регионы вместе займутся переработкой бытовых отходов и организацией туристических маршрутов с участием туристско-рекреационного кластера "Приморское кольцо".

Первый форум по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии прошел 22 года назад, в 1994 году. В 2018 году саммит будет проходить в Приморском крае.

Метки: АТР, саммит

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