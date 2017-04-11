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Китай

10 апреля 2017, 14:00
Китай в несколько раз обогнал другие страны АТР по сотрудничеству с Приморьем в сфере торговли

Китай в несколько раз обогнал другие страны АТР по сотрудничеству с Приморьем в сфере торговли

Соответствующие данные опубликовали специалисты Приморскстата и Дальневосточного таможенного управления

По подсчетам специалистов, за прошедший год экспорт продукции уменьшился на 20%. Но главными партнерами региона продолжают являться страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом рассказали эксперты Приморскстата и Дальневосточного таможенного управления, сообщает ЕНВ.

Заместитель главы Приморскстата Елена Филонова опубликовала официальную статистику внешнеторгового сотрудничества Приморского края, из которой следует, что общий объём внешней торговли составил порядка 5,6 миллиона долларов. Однако на экспорт в прошлом году отправилось менее 40 %. По причине резкого перевеса импортной продукции в отличие от экспорта в другие страны в крае произошел нарушение торгового баланса. Так, за 2016 год регион потерял 759 миллионов долларов по причине увеличивающегося импорта, который не окупался экспортом. Но, как сказано в официальном документе, в сравнение с 2015 годом доля ввоза продукции из заграницы уменьшилась на 12 %, падение экспорта составило 27 %.

Про партнеров во внешнеторговых отношениях региона специалистами отмечено, что главный импортер приморской продукции является Китай. Так, общий объем товарооборота с Китаем составляет 54 % от всего экономического взаимодействия региона с другими странами. На второй и третьей строчках расположились Республика Корея и Япония – по 17 % общего оборота продукции и 17 % оборота соответственно.

При экономическом взаимодействии на долю экспорта больше всего приходится продовольственных и сельскохозяйственных товаров (более 40 %), минеральных продуктов (35 %) и древесину. При импорте главенствующее место занимают автомобили и транспортные средства (40 %), а также продовольственные товары (22 %).

Общий оборот товарных отношений внутри Приморского края показал положительную динамику развития. Это влияет и на индекс торгового баланса. Наилучшие показатели зафиксированы в сфере транспортных услуг. С другой стороны, экспорт уменьшился почти в два раза в этом сегменте по сравнению с тем же самым период прошлого года.

Ранее нами сообщалось, что в ноябре 2016 года представители предпринимательства Приморья, КНР и Японии решили модернизировать внешнеэкономические связи и объединить ресурсы. Большие планы регион строит в направлении Республики Корея. На двух стороннем форуме регионального сотрудничества, проходящем с 8 по 10 апреля, обсуждается продвижение крупных совместных инвестиционных проектов в рамках Свободного порта Владивосток.

Метки: сотрудничество, транзит

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