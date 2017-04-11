Форум стран Северо-Восточной Азии впервые пройдет во Владивостоке

Во время проведения Тихоокеанского туристского форума в Приморском крае в его официальной части пройдет XIV Международный форум стран Северо-Восточной Азии (IFNAT). Генеральный секретарь форума, прибывший в регион сотрудник Института экономических исследований Северо-Восточной Азии (ERINA) Синсаку Судзуки на встрече с журналистами рассказал об основных задачах и о возможности налаживания международного диалога, сообщает ЕНВ.



В этом году организаторы решили объединить два крупнейших форума, посвященных развитию туризма между странами и улучшению экономических отношений. Ранее форум стран Северо-Восточной Азии (IFNAT) проходил на территории Дальнего Востока только в 2009 году в городе Хабаровске. В 2017 году на базе Тихоокеанского туристского форума форум IFNAT пройдет в столице Приморского края.



Форум IFNAT – уникальная площадка для диалога стран Северо-Восточной Азии (СВА) в развитии диалога в туристической сфере и модернизация взаимоотношений между регионами внутри стран. Главной темой форума, как и в прошедшие годы, станет улучшение и повышение актуальности трансграничных северо-восточных туристских маршрутов.



Основная задача, которую ставят перед собой организаторы – возможность создания объединенной площадки для проведения переговоров, споров и обмена навыками и идеями. Во время проведения форума эксперты из туристических компаний, административных органов, вузов, исследовательских институтов и других организаций, которые так или иначе влияют на туристическую деятельность регионов, должны предоставить свои мнения относительно развития туристической отрасли между странами АТР.



В форуме IFNAT всегда принимают участие эксперты из туротрасли, правительственные организации и страны-партнеры, заинтересованные в увеличении туристического потока. Это такие страны, как Россия, Китай, Республика Корея, Япония, Монголия.



"Мероприятие направлено на улучшение взаимоотношений между странами АТР. Не принимая во внимание то, что все мы находимся на близкой друг к другу территории, наши культурные и исторические предпосылки очень разные. Как партнеры, нам необходимо лучше понимать культурное значение другой страны. И для того, чтобы проникнуть атмосферой, необходимо побывать в этой стране, пообщаться с гражданами, посмотреть исторические памятники. И, конечно, это еще и очень интересно. И огромным импульсом к развитию туристических отношений является близость стран. Так, Японии, окруженной морем, будет интересно представить сухопутные границы. Приезд на Дальний Восток - великая возможность познакомиться лучше с вашей страной", - сообщает организатор форума Синсаку Судзуки.



Сейчас представители двух сторон ждут от международных форумов по туризму большего понимания и принятия точек зрения разных сторон. "Так, огромные планы последнего времени по ускоренному развитию Дальнего Востока, как правило, не слишком интересуют представителей западной части России, но они очень важны для большинства японцев. С другой стороны, морская ракушка никак не будет интересовать жителям Японии, но большой драгоценностью станет для монгола", - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.



Также, организаторы форума высоко оценивают роль России, а именно, Дальнего Востока в участии в форуме. "Россия имеет имидж уникальной страны: невероятной культурой, захватывающей историей, яркой природой. Все это и привлекает в страну туристов. Влияет и фактор активного развития Дальнего Востока в сфере туризма. Таким образом, Дальний Восток - центр притяжение туристов со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, мы, японцы, всегда начинаем путешествие в другую страны с изучением ее культуры. А Дальний Восток со своими достопримечательностями и развивающейся инфраструктурой все больше набирает привлекательность у представителей нашей страны", - рассказывает представитель Института экономических исследований Северо-Восточной Азии Синсаку Судзуки.



Как считают эксперты, огромную роль, во время проведения таких мероприятий, играет диалог. Благодаря соединению двух мероприятий, площадка для переговоров будет значительно шире, ведь увеличится качественный и количественный состав участников, а также круг тем для рассмотрения. Так, Япония и Россия во время форума смогут прийти к выводу о том, что недостаточно развивают транспортные связи между Дальним Востоком России и префектурой Ниигата, что уже сформирован спрос на паромное сообщение, и это крайне важно для развития международного туризма.