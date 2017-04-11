Звено истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ совершило длительный перелет из Приморья на Камчатку

Звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота совершило длительный перелет с аэродрома Центральная Угловая авиационного соединения ВВС и ПВО в Приморском крае на аэродром постоянного базирования на Камчатке. Дальность перелета составила более 2200 километров. В ходе перелета летчики выполнили задачи по поиску, обнаружению и перехвату воздушных целей с отработкой элементов воздушного боя, сообщает ЕНВ.

В Приморье камчатские летчики приняли участие в совместном летном тактическом учении, провели несколько десятков учебно-боевых вылетов с решением задач над незнакомой местностью. Также в ходе полетов военнослужащие отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в дневное и ночное время.

Кроме того экипажи истребителей-перехватчиков Миг-31 сдали ряд специальных зачетов на повышение уровня летного мастерства и профессиональной классности.