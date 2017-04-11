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Общество

10 апреля 2017, 11:50
Звено истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ совершило длительный перелет из Приморья на Камчатку

Звено истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ совершило длительный перелет из Приморья на Камчатку

Летчики приняли участие в совместном летном тактическом учении, провели несколько десятков учебно-боевых вылетов с решением задач над незнакомой местн

Звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота совершило длительный перелет с аэродрома Центральная Угловая авиационного соединения ВВС и ПВО в Приморском крае на аэродром постоянного базирования на Камчатке. Дальность перелета составила более 2200 километров. В ходе перелета летчики выполнили задачи по поиску, обнаружению и перехвату воздушных целей с отработкой элементов воздушного боя, сообщает ЕНВ.

В Приморье камчатские летчики приняли участие в совместном летном тактическом учении, провели несколько десятков учебно-боевых вылетов с решением задач над незнакомой местностью. Также в ходе полетов военнослужащие отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в дневное и ночное время.

Кроме того экипажи истребителей-перехватчиков Миг-31 сдали ряд специальных зачетов на повышение уровня летного мастерства и профессиональной классности.

Перехватчик МиГ-31БМ является частью системы противоракетной обороны (ПРО). Предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет в любом диапазоне высот. Способен обнаруживать и уничтожать спутники, самолёты-невидимки 5-го поколения, низколетящие цели с траекторией полёта, огибающей рельеф, беспилотные летательные аппараты.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ – двухместный высокоплан, не имеющий аналогов. Скорость на высоте составляет 2,83 М, у земли 1500 км/ч.

Самолет МиГ-31 может нести ракеты класса "воздух-воздух" большой, средней и малой дальности. Также МиГ-31БМ способен нести высокоточное вооружение класса "воздух-поверхность" и наносить удары по наземным целям.

Метки: авиация, МиГ-31, ТОФ

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